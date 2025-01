Torna BITAC, la Borsa del Turismo Cooperativo e Associativo: appuntamento a febbraio 2025

- Pubblicità -

Torna l’appuntamento annuale dedicato alla Cooperazione turistica. La XVII edizione di BITAC si svolgerà ad Assisi giovedì 20 e venerdì 21 febbraio , presso il Complesso del Monte Frumentario.



Ecco le principali informazioni sull’evento:

PREMIO BITAC : Confermato per il miglior progetto di turismo cooperativo. Si invita chi è interessato a scegliere uno dei progetti della propria cooperativa e a candidarlo al Premio entro le 23:59 del 31 gennaio 2025 compilando il formulario disponibile al seguente link https://tinyurl.com/Premio-BITAC-2025.



Il Regolamento del Premio è consultabile alla pagina https://tinyurl.com/Regolamento-Premio-BITAC-2025

La premiazione avrà luogo ad Assisi, nella giornata del 20 febbraio, quando i cinque finalisti saranno invitati a presentare il loro progetto. La cooperativa vincitrice riceverà un premio in denaro di 3.000 €. Tutti i finalisti potranno accedere gratuitamente ai tavoli di co-progettazione del 21 febbraio. In aggiunta, verranno selezionati fino a 10 progetti ai quali verrà assegnato il Bollino di Buona pratica cooperativa 2025.



• CONVEGNI E SEMINARI TEMATICI Nella giornata del 20 febbraio si svolgerà il programma culturale della manifestazione con convegni e seminari tematici su alcuni dei principali temi di attualità per il settore turistico. Gli incontri saranno aperti a tutti a titolo gratuito. Uno dei seminari sarà organizzato, come di consueto, da AITR – Associazioni Italiana di Turismo Responsabile. Nelle prossime settimane il Programma sarà disponibile sul sito www.bitac.org.

• TAVOLI DI COPROGETTAZIONE La giornata del 21 febbraio sarà interamente dedicata ai tavoli di co-progettazione. In apertura di giornata verrà presentato il progetto di turismo scolastico che è stato oggetto di un tavolo di co-progettazione nelle precedenti edizioni, Progetto Scuola in Tour, aperto alla partecipazione di tutte le cooperative interessate.



I tavoli di co-progettazione tratteranno i seguenti temi: – Turismo di comunità: luoghi, persone e autenticità; – Enoturismo: territori, cooperative e cultura del vino; – Cicloturismo: opportunità di crescita sostenibile per le cooperative; – Inclusività del turismo outdoor: percorsi per tutti; – Turismo sportivo: energie in movimento per destinazioni tutto l’anno.

Al momento dell’iscrizione sarà necessario indicare a quale tavolo si intende partecipare.

E’ possibile iscriversi ed effettuare il pagamento direttamente sul sito https://bitac.org/iscrizione-tavoli/

Per maggiori informazioni su BITAC si può contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo info@bitac.org e al numero di telefono 06 68000446.

