Cultura. Catanzaro (PD): “Salvare sede Circolo Leonardo Sciascia a Racalmuto (AG)”, presentata interpellanza all’Ars

- Pubblicità -

“Il Circolo Unione di Leonardo Sciascia di Racalmuto deve essere tutelato per il valore storico e culturale che rappresenta. Ho presentato un’interpellanza all’Assemblea regionale siciliana per chiedere di attivare tutte le interlocuzioni istituzionali necessarie a fare acquistare l’immobile ai soci ed ai sesternioni del Circolo ad un prezzo calmierato”. Lo dice Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all’Ars rispondendo all’appello di Felice Cavallaro, direttore della Strada degli scrittori, in merito alla decisione di UniCredit Re Services, proprietario dell’immobile, di volerlo mettere in vendita.

“Proprio nell’anno in cui Agrigento è Capitale italiana della cultura – aggiunge Catanzaro – sarebbe paradossale ‘perdere’ un luogo nel quale fino ad ora è stata tutelata e valorizzata la memoria, l’opera e l’impegno di Leonardo Sciascia”.

- Pubblicità -

Nell’interpellanza, firmata anche dagli altri deputati del gruppo Pd all’Ars, rivolta al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Scarpinato, si chiede inoltre “se vi sia l’intenzione di avviare le procedure per la dichiarazione di ‘interesse culturale’ dell’immobile in questione”.