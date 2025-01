Eventi fieristici in Sicilia, on. Ludovico Balsamo: “Approvato con 250 mila euro un capitolo di bilancio appositamente dedicato al comparto”

- Pubblicità -

“Questo è il primo fondamentale passaggio – afferma il deputato. – I fondi aumenteranno con le successive variazioni di bilancio con l’obiettivo di fare della Sicilia un polo di riferimento per l’area euromediterranea”

Palermo – Con un fondo iniziale di 250.000 euro, destinato ad aumentare nei prossimi assestamenti, è stato introdotto in Sicilia, su iniziativa dell’onorevole Ludovico Balsamo, un nuovo Capitolo di bilancio che rappresenta una svolta significativa per il comparto Fieristico “business to business”. Il provvedimento è progettato per potenziare l’organizzazione di eventi fieristici di altissimo livello sull’Isola, con l’obiettivo di trasformare la Sicilia in un polo attrattivo per gli operatori business del settore.

- Pubblicità -

“Destagionalizzare il turismo in Sicilia è un tassello fondamentale per l’economia territoriale,- sottolinea l’onorevole Balsamo- . Un percorso strategico evidenziato anche dal Presidente della Regione Siciliana. Gli eventi Fieristici B2B, infatti non solo creano opportunità̀ commerciali, ma fungono anche da catalizzatori per l’afflusso di visitatori durante tutto l’anno. Il potenziamento di un turismo business, potrà dunque contribuire fortemente alla crescita di un PIL pro capite territoriale più̀ sostenibile e duraturo”.

Il nuovo Capitolo di Legge voluto dall’onorevole Balsamo prevede misure specifiche per incentivare l’organizzazione di Eventi Fieristici settoriali, con un focus particolare sulla promozione delle eccellenze siciliane.

“Vogliamo valorizzare i nostri prodotti e la nostra cultura,- continua Balsamo- creando sinergie tra le aziende locali e gli operatori internazionali”.

Attualmente, la Sicilia ospita annualmente oltre una ventina di grandi eventi fieristici, attirando migliaia di visitatori e aziende di rilievo. Questi eventi, che si svolgono principalmente nei mesi da ottobre ad aprile, rappresentano una risposta efficace al calo delle presenze turistiche stagionali.

Con il fondo iniziale di 250.000 euro, destinato ad aumentare nei prossimi assestamenti di bilancio, l’Onorevole Balsamo punta dunque a sensibilizzare la Regione Siciliana nel sostenere l’organizzazione di ulteriori eventi, attirando operatori dal nord Italia da tutto il Nord Africa e dall’Europa.

La Sicilia infatti grazie alla sua posizione strategica e a un clima favorevole, ha tutte le potenzialità̀ per diventare l’Hub del Mediterraneo e leader nel settore fieristico B2B anche attraverso la realizzazione di strutture fieristiche pronte ad accogliere questi ed ulteriori eventi.