Visita del Velo di Sant’Agata presso il liceo Cutelli: l’appuntamento è per lunedì 20 gennaio

Lunedì 20, ore 9:00, aula magna, l’incontro promosso dalla Basilica Cattedrale di Catania e gli uffici diocesani per la Pastorale Scolastica

Le tradizioni e il culto di Sant’Agata incrociano la comunità scolastica del Liceo classico M. Cutelli e C. Salanitro.

L’attualizzazione e la promozione di valori senza tempo legati alla Santa e l’esigenza di una profonda e reale conoscenza che vada oltre la forma, in linea con la mission di ricerca dello storico Istituto guidato dalla dirigente Elisa Colella, sono alla base dell’incontro, nel rispetto della vera essenza della scuola quale luogo del dialogo, e nello specifico, in linea con le finalità generali del PTOF del Liceo, tra tradizione e innovazione.

In accordo con questo “sentire”, la Basilica Cattedrale di Catania e gli uffici diocesani per la Pastorale Scolastica si sono dunque fatti promotori di un incontro con il Liceo sulla tradizione della festa e sull’attualità della storia della Patrona. L’iniziativa, giunta alla terza edizione e che coinvolge ogni anno più scuole del territorio diocesano, vedrà il 20 gennaio alle ore 9 la visita dell’insigne reliquia del Velo di Sant’Agata e il confronto con Monsignor Barbaro Scionti (parroco della Basilica Cattedrale) e con il sig. Claudio Consoli (Maestro del Fercolo), entrambi ex-alunni del Liceo Cutelli e Salanitro. Dopo l’accoglienza del Coro d’Istitutocon il celebre Inno a Sant’Agata e il saluto della dirigente prof.ssa Elisa Colella, interverrà sul piano storico il prof. Salvatore Distefano, presidente dell’Associazione etnea studi storico-filosofici. Modererà il prof. Marco Pappalardo, docente di Lettere e direttore dell’Ufficio Pastorale Scolastica dell’Arcidiocesi di Catania.

Commenta la dirigente Elisa Colella: “Agire in accordo con il territorio e le famiglie, attraverso la condivisione di un progetto educativo e valoriale, nonché di un’azione realmente inclusiva, affinché sia possibile la formazione di un adulto maturo e responsabile, in grado di operare in maniera attiva nella società della conoscenza, è un altro degli obiettivi prioritari che ogni giorno perseguiamo, grazie a una incessante attività che va oltre i banchi di scuola e contribuisce a rendere il Liceo classico il luogo per eccellenza deputato alla crescita culturale e umana degli studenti”.