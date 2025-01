“Liberi e forti”, domenica 19 gennaio convegno a Caltagirone con la partecipazione di Antonio Tajani

- Pubblicità -

Domenica 19 gennaio 2025 il vicepresidente del Consiglio degli Esteri e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani parteciperà a Caltagirone ai lavori del convegno “Liberi e Forti – l’attualità di don Luigi Sturzo”. L’iniziativa è promossa dall’Istituto di Sociologia “don Sturzo” di Caltagirone e dalla Fondazione “Luigi Sturzo” di Caltagirone in occasione del 106º anniversario della pubblicazione dell’appello “Liberi e forti”, avvenuta il 18 gennaio 1919.



Il convegno verrà ospitato dal Cineteatro “Politeama” di Caltagirone (via Giardino Vittorio Emanuele, 4), con inizio alle ore 10.30. Previsti gli interventi di mons. Michele Pennisi, arcivescovo emerito di Monreale e presidente della Fondazione “Sturzo”, del prof. Giacomo Di Caro, presidente dell’Istituto di Sociologia “Sturzo” e di mons. Marco Malizia, consigliere ecclesiastico del Ministero degli Affari esteri. Saluti iniziali del sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo, modera il prof. Giacomo Pace Gravina, accademico di UniMe. Concluderà il convegno il vicepresidente del Consiglio e ministro Antonio Tajani.Il vicepresidente Tajani prenderà parte inoltre alla Santa Messa prevista per le 9.30 alla Chiesa del Ss. Salvatore, l’edificio sacro che ospita il mausoleo con le spoglie del fondatore del Partito Popolare Italiano. Dopo il convegno del Politeama, alle ore 12.30, Tajani si recherà al Carcere borbonico per l’inaugurazione dell’ologramma dedicato a don Luigi Sturzo dalla Città di Caltagirone.