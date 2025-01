Verso Picerno-Catania, Toscano: “Squadra ha lavorato bene, i fischi ci devono spronare”

- Pubblicità -

Vigilia di campionato per il Catania di Mimmo Toscano che domani alle 17.30 affronterà il Picerno di Francesco Tomei. Una gara difficile per i rossazzurri che però vogliono centrare il primo risultato positivo del 2025 dopo due sconfitte consecutive contro Benevento e Juventus Next Gen. Di seguito ecco le parole dell’allenatore ex Reggina rilasciate ai microfoni del club.

Toscano: “Picerno squadra con un’identità precisa, servirà una prova da squadra”

Ai microfoni del Catania FC ha parlato l’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano che si è soffermato sul ritiro calabrese della sua squadra: “Ha permesso di unirci di più e di entrare maggiormente nella situazione che stiamo vivendo. La squadra ha lavorato bene, ha continuato ad alimentarsi e a capire come uscire da questo momento. Il Picerno è una squadra che ha un’identità ben precisa, gli piace giocare col portiere, partendo dal basso e ci vuole molta attenzione, concentrazione e collaborazione. Servirà una gran prova da squadra“.

- Pubblicità -

“Abbiamo analizzato bene i numeri. Siamo una squadra che concretizza poco ciò che costruisce e subiamo troppi gol. Dobbiamo diventare più cinici sotto porta e limitare gli errori individuali tramite un lavoro di squadra perchè stiamo pagando a caro prezzo determinati errori“.

“Domani partirà titolare ancora Farroni, stiamo recuperando Sturaro”

L’allenatore rossazzurro Mimmo Toscano si sofferma sul recupero di Stefano Sturaro e sul nuovo arrivo Andrea Dini: “Stiamo recuperando Sturaro, che oggi ha fatto allenamento completo con la squadra, e abbiamo con noi tanti giovani. Stiamo cambiando strategia rispetto a inizio stagione. Dini? Aspettiamo la prossima settimana perchè è arrivato ieri. Domani giocherà Farroni“.

E sul mercato Toscano commenta così: “Dobbiamo trovare calciatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle che abbiamo finora sia dal punto di vista caratteriale che tecnico. Tifosi? Noi sappiamo cosa possono darci. I fischi devono essere uno sprono per poter fare qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo fatto fino a oggi“.