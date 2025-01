Politica energetica, eletto nuovo direttivo dell’associazione regionale delle ESCo, le società di servizi energetici

- Pubblicità -

«In uno scenario regionale in cui oltre 300 comuni siciliani si sono dotati del PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima), e dunque hanno assunto l’impegno di ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti, il ruolo delle ESCo è fondamentale per l’attuazione efficace e tempestiva degli interventi, nonché la messa in sicurezza di strutture e infrastrutture troppo spesso fatiscenti e rischiose per i cittadini. Ribadiamo quindi con forza la necessità di instaurare un dialogo costruttivo tra pubblico e privato, in particolare tra la Regione Siciliana e le imprese del settore, per evidenziare le criticità rilevate nel percorso di transizione energetica e proporre soluzioni adeguate agli obiettivi che si dovranno raggiungere nei prossimi anni». Questo l’intento che dichiara Devid Mendola, neo presidente eletto di SicilESCo, l’associazione siciliana che dal 2017 riunisce le Energy Service Company (ESCo), cioè quelle società in grado di fornire tutti i servizi necessari per l’efficientamento energetico, da quelli tecnici a quelli commerciali, dalla diagnosi alla messa in opera, incluso – è importante sottolineare – lo stanziamento del capitale finanziario.

«Le ESCo – continua il nuovo presidente – grazie a un approccio integrato che prevede la progettazione, il finanziamento, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, nonché la relativa gestione degli impianti con l’assunzione del rischio di performance, possono supportare sia il settore pubblico che quello privato nell’uso razionale dell’energia» afferma Mendola, affiancato nel nuovo assetto associativo dagli altri componenti del consiglio direttivo: il vicepresidente Roberto Battiato, l’ex presidente e fondatore di SicilESCo Marco Anfuso, Orazio Giudice, Felice Licari e Giovanni Modica, coadiuvati dal direttore dell’associazione Mirco Alvano, riconfermato nel ruolo.

- Pubblicità -

«Abbiamo in comune con la Regione Siciliana e il suo assessorato all’Energia, l’interesse di ottenere il massimo dell’efficienza dalle risorse della Programmazione PR-FESR 2021-2027 destinate alla transizione energetica dell’isola. Le nostre competenze tecniche – afferma il presidente Mendola – possono supportare in modo significativo il lavoro delle Amministrazioni, considerando anche la diffusa carenza di professionalità interne specializzate. Chiediamo che SicilESCo sia coinvolta fattivamente nella definizione delle strategie, delle regole e delle procedure di riferimento per i prossimi programmi di incentivazione per gli interventi di efficientamento energetico, soprattutto in ambito di immobili e infrastrutture pubbliche. Il ricorso al Partenariato Pubblico Privato (PPP) come forma di cooperazione tra i settori pubblico e privato può rappresentare uno strumento utile in tutti quei casi in cui il pubblico intenda realizzare un’opera pubblica, o un progetto di pubblica utilità, la cui progettazione, realizzazione, gestione e finanziamento, in tutto o in parte, siano affidati al settore privato». Attraverso il “Finanziamento Tramite Terzi” le ESCo sgravano la pubblica amministrazione dall’onere degli investimenti e ottengono il pagamento in base ai risultati raggiunti e ai risparmi conseguiti. Per cui queste società hanno tutto l’interesse di operare nel modo più efficace possibile.

L’obiettivo di SicilESCO di contribuire alla politica energetica regionale coincide con l’obiettivo di sostenere e valorizzare il sistema imprenditoriale siciliano, di creare nuovi posti di lavoro qualificato, e dunque di favorire la crescita economica del territorio e delle maestranze locali, spesso sottomessi all’ombra dei grandi player energetici e delle multinazionali che hanno interessi in Sicilia.

«Già in passato abbiamo raggiunto ottimi risultati, in sinergia con le istituzioni regionali, nella promozione e attuazione di bandi molto importanti per gli enti locali e la pubblica amministrazione, per cui SicilESCo produce valore aggiunto per il settore energetico in Sicilia» conclude Mendola.