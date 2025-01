Al Teatro Stabile di Catania venerdì 24 gennaio debutta “A torto o a ragione” del regista Giovanni Anfuso

- Pubblicità -

Catania, 20 gennaio – La Sala Verga del Teatro Stabile di Catania ospiterà da venerdì 24 gennaio a domenica 2 febbraio lo spettacolo “A torto o a ragione” di Ronald Harwood con la regia Giovanni Anfuso,una nuova produzione del Teatro Stabile di Catania insieme al Teatro di Roma / Teatro Nazionale e al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Un debutto molto atteso che vede protagonisti sulla scena Stefano Santospago, Simone Toni, Giampiero Cicciò Liliana Randi, Luigi Nicotra e Roberta Catanese.

“A torto o a ragione” racconta l’intrigante storia di uno dei più grandi direttori d’orchestra di tutti i tempi Wilhelm Furtwangler (1886-1954), arrivato al culmine del successo proprio nel momento in cui Adolf Hitler prendeva il potere in Germania. Piuttosto che andare in esilio, come fecero molti dei suoi colleghi, Furtwangler scelse di continuare la sua carriera nella Germania del Fuhrer e, per questo alla fine della guerra, verrà accusato di essere stato nazista.

Come spiega il regista Giovanni Anfuso: “Sarebbe bastato, semplicemente, fare della buona musica per opporsi agli orrori di Auschwitz? Qual è il potere dell’arte di fronte alle dittature ed alle sopraffazioni? L’arte, la cultura, il bello sono gli ultimi avamposti che permettono all’uomo di affermare la propria indipendenza e la propria libertà? Questi sono i dubbi che ‘A torto o ha ragione’ consegna a ciascuno di noi, diventando così una storia necessaria e chiamando ogni essere umano alle proprie responsabilità”.

Giovedì 30 gennaio alle 18.30 al Ridotto della Sala Verga il regista Giovanni Anfuso e il cast artistico incontreranno il pubblico catanese per raccontare e confrontarsi su questo spettacolo. L’incontro sarà moderato da Laura Pernice, Ricercatrice di Discipline dello Spettacolo presso il Dipartimento di Scienze umanistiche dell’Università di Catania.

Calendario rappresentazioni

venerdì 24 gennaio 2025 ore 20:45

sabato 25 gennaio 2025 ore 20:45

domenica 26 gennaio 2025 ore 17:30

martedì 28 gennaio 2025 ore 17:30

mercoledì 29 gennaio 2025 ore 17:30

giovedì 30 gennaio 2025 ore 20:45

venerdì 31 gennaio 2025 ore 17:30

sabato 1 febbraio 2025 ore 17:30

domenica 2 febbraio 2025 ore 17:30