”La fine non arriva mai”, in teatro nel giorno della Shoah

- Pubblicità -

CATANIA – Giovedì 23 gennaio, alle ore 10:30, nella sede del Centro studi laboratorio d’arte in via Caronda 316/318, si terrà la conferenza stampa dello spettacolo teatrale “La fine non arriva mai”, tratto dall’ultimo libro omonimo di Marilina Giaquinta per l’adattamento e la regia di Alfredo Lo Piero. “Quando ebbi finito la lettura del libro di Marilina Giaquinta, un nodo alla gola non mi permise di deglutire. Fu come ricevere la chiamata alle armi per difendere il diritto alla vita. Qualcosa andava fatto. Fu allora che decisi di dover dire anche la mia…LA FINE NON ARRIVA MAI, è uno spettacolo necessario, così come il suo libro”. Con queste parole il regista Alfredo Lo Piero invita l intera sua città a non perdere le repliche.

Una rappresentazione multimediale proposta in occasione della Giornata mondiale della memoria, in concomitanza dell’ottantesimo anniversario dalla liberazione del campo di sterminio di Aushwitz. L’opera accende i riflettori sulla incapacità umana di schierarsi a favore dei più deboli. La persecuzione dei popoli ed il dramma dell’emigrazione hanno così un comune denominatore: LA CATTIVERIA UMANA.

- Pubblicità -

Poiche’ il dramma dell’emigrazione infatti, non riguarda solo il popolo africano verso l’Europa, ma anche albanesi, mauriziani, turchi e coloro che vengono perseguitati per la loro fede, alla conferenza stampa parteciperanno diversi rappresentanti della varie comunità etniche e religiose presenti in città, di Istituzioni, Enti e associazioni umanitarie.

Dal 27 al 30 gennaio, sul palcoscenico gli attori Mario Opinato, Rossella Guarneri, Domenico Maugeri e Laura Cotza, Con la straordinaria partecipazione degli allievidella sezione Scuola di Cinema a Catania, Giorgio Candarella, Rubens Panarello, Cleofe Allegra, Daniele Russo. Le musiche sono firmate dal compositore Salvo Legname, costumi di Sebastiana Chiarenza, trucco di Tiziana Pavone, parrucco Andrea Ragusa, assistente alla regia Alessandro Falco, regia video Alberto Maria.

Per l’intera durata della manifestazione sarà allestita una mostra pittorica dell’artista torinese Marco Sciarpa.