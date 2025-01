Viti, Vele, Vite: Acto Sicilia, Lega Navale e Associazione Fondo Siciliano per la natura insieme in un nuovo progetto

Serata di beneficenza per sostenere la rinascita del centro di accoglienza per le tartarughe marine di Acicastello

La tartaruga, storicamente, rappresenta la saggezza, la tenacia, la resilienza e, la longevità. La tartaruga non corre, e porta sempre con sé la propria casa. La tartaruga marina, in particolare, è delicata e fragile.

Affinità che legano questi esemplari alle persone che si trovano improvvisamente a convivere con una diagnosi di malattia oncologica. Una diagnosi che stravolge la vita di chi la riceve e delle persone con cui vive: una diagnosi che deve essere affrontata con la resilienza, la forza e la tenacia tipiche proprio della tartaruga.

Un parallelismo che porta ad un nuovo capitolo di un percorso, quello che l’associazione “Acto-Sicilia-Alleanza Contro il Tumore Ovarico-ETS” ha intrapreso fin dalla sua fondazione e che da qualche tempo la vede accanto alla sezione di Acitrezza della Lega Navale Italiana.

Un connubio che ha permesso ai pazienti oncologici e alle loro famiglie di poter vedere il mare. Come il Truman di Jim Carrey che cerca la libertà nel mare in barca a vela, anche il paziente oncologico, non di rado, decide di far sancire la sua rinascita dal mare alla ricerca di un nuovo orizzonte.

Vele, Colori ed Orizzonti a cui adesso si aggiunge un altro tassello: vite. Le vite dei pazienti e le vite delle tartarughe marine, protagoniste del nuovo progetto di Acto e Lega Navale Italiana sezione di Acitrezza, che ha l’obiettivo di sostenere la rinascita del centro di accoglienza per le tartarughe marine di Aci Castello a cura dell’associazione Fondo Siciliano per la Natura – SWF onlus, presieduta da Luigi Calabrese con la direzione sanitaria di Salvatore Rubbino.

Un progetto che ha una doppia finalità. Riportare in vita il centro di accoglienza e avvicinare pazienti e famiglie al mondo delle tartarughe, alla cura e all’assistenza di quest’ultime. Un percorso che, dal punto di vista psicologico, può aiutare gli adolescenti a gestire le emozioni scatenate dalla malattia del genitore.

Prendersi cura di un animale come una tartaruga permette agli adolescenti di sviluppare responsabilità e connessione emotiva in un ambiente non giudicante, riducendo il senso di isolamento e lo stress. Questo processo può contribuire indirettamente a migliorare il rapporto con il genitore malato, creando un ponte emotivo basato su un’esperienza positiva condivisa o sul rafforzamento della capacità di empatia e resilienza.

Per dare slancio a questo progetto Acto Sicilia e Lega Navale hanno organizzato una serata di beneficenza, denominata proprio “Viti, Vele, Vite” che si è svolta a Villa Ardizzone a Catania e in cui i partecipanti hanno potuto partecipare ad una degustazione guidata dei vini del mare a cura di Agata Arancio della Fondazione Italiana Sommelier. Un percorso enoculturale che, attraverso i vini del mare, porta al mondo delle tartarughe marine.

“La tartaruga marina, durante la sua esistenza in mare, va incontro a una serie di pericoli – spiega la psicolo-oncologa Sonia La Spina – Affronta periodi di cure e riabilitazione e, esattamente come un uomo, dopo questo periodo di stop, la tartaruga viene liberata in mare, in un momento splendido di rinascita. Ho subito pensato al parallelismo con l’oncologia: spesso successivamente al periodo di cure, avviene una ristrutturazione positiva, che porta il paziente a ritornare alla vita, ma con valori aggiunti, conquistando una vera e propria rinascita. I pazienti spesso esprimono il desiderio alla fine delle cure, anche in inverno, di tuffarsi in mare per rinascere in acqua. E soprattutto per le famiglie dove vi sono adolescenti che affrontano la malattia dei genitori in maniera oppositiva solo come modalità di difesa emotiva, Il contatto con un animale come la tartaruga marina, anche per loro, è sicuramente fonte di esempio”.

“La visione olistica One Health, ossia un modello sanitario basato sull’integrazione di discipline diverse, è antica e al contempo attuale. – ci dice il direttore sanitario del Fondo Siciliano per la Natura, Salvo Rubbino – Si basa sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema siano legate indissolubilmente. Caso vuole che il progetto sia sostenuto da “Acto” ( la salute umana) “Lega Navale”(salvaguardia dell’ambiente e “Fondo Siciliano per la Natura” la salute degli animali. Quale migliore esempio di “One Healt”.