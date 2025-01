Catania, raid notturni e auto danneggiate e saccheggiate nella zona di via Archimede e via Colajanni Napoleone

- Pubblicità -

“Proseguono i raid notturni di vandali e teppisti in pieno centro storico a Catania. Diverse le auto prese di mira, danneggiate (nei vetri e nella carrozzeria) e saccheggiate nella zona di via Archimede e Via Colajanni Napoleone. Decine di auto sono state razziate provocando danni ingenti ai proprietari, non di rado per una quantità di refurtiva di appena pochi euro. Ritengo opportuno e doveroso nei confronti dei nostri cittadini che vengano effettuati maggiori controlli sul territorio da parte delle forze dell’ordine, in modo di provare a porre una soluzione a questa grave problematica che ormai atavicamente attanaglia la nostra città”. E’ quanto denuncia il vicepresidente del I Municipio Giuseppe Arcidiacono.