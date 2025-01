Catania, senti Spinesi: “Qui serve gente abituata a questo tipo di piazza, questa squadra può dire la sua ai playoff”

- Pubblicità -

In un momento di difficoltà è intervenuto ai microfoni di Futura Gol uno dei bomber più prolifici e amati della storia del Catania, Gionatha Spinesi. L’attaccante pisano ha parlato del suo passato in rossazzurro e del momento attuale della formazione di Mimmo Toscano. Ecco le sue parole.

Spinesi: “Sono convinto che la vittoria sia la miglior medicina. Catania è una seconda casa”

“Quando sono venuto a Catania non avrei mai pensato, io con la mia famiglia, di trovare la nostra seconda casa. Invece dopo appena un anno eravamo già consapevoli che sarebbe stata dura andare via. Lì abbiamo amici, persone splendide, una tifoseria eccezionale. Rimane più di ogni cosa il rapporto umano: il modo in cui si vive, la schiettezza, una certa leggerezza”.

Ha parlato così Gionatha Spinesi a Futura Gol sul suo passato in rossazzurro, ma testa anche al momento attuale: “Penso che il Catania sia partito bene facendo le scelte giuste e prendendo l’allenatore e il direttore sportivo. Non è facile riuscire a far subito bene in una piazza come Catania, dove ci sono tante sfaccettature che devono essere gestite in modo diverso rispetto ad altre città. Ci vogliono persone abituate: non adatte, non mi permetterei mai di dirlo, ma persone che siano abituate a gestire questo tipo di piazze”.

“La serenità si trova attraverso i risultati. Il Catania sta attraversando un momento brutto soprattutto come risultati, sono convinto che la vittoria sia sempre la miglior medicina possibile. Se la squadra ritrovasse la serenità attraverso un paio di vittore, penso che potrebbe dire la sua per i playoff. Giocare in una squadra come il Catania deve emozionarti, non metterti paura, altrimenti è meglio stare a casa. I giocatori devono lasciarsi andare, dare il loro meglio, poi è una partita di pallone. Quando andavo a casa la sera, consapevole di aver dato tutto in allenamento, ero sereno”.