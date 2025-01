Operazione “Molosso”, i Carabinieri di Catania arrestano 18 persone tra cui 5 minorenni: gestivano piazza di spaccio a San Cristoforo

- Pubblicità -

CATANIA – È stata denominata “Molosso” l’operazione che questa mattina ha portato oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, supportati dalla Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del XII Reggimento “Sicilia”, a eseguire su delega della Procura Distrettuale della Repubblica – D.D.A. e della Procura per i Minorenni di Catania, due ordinanze applicative di misure cautelari personali in carcere e in Istituto Penale per i Minorenni (I.P.M.), rispettivamente emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale Ordinario etneo e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i Minorenni, nei confronti di 18 soggetti, cinque dei quali minori, indagati per “associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti” e “acquisto, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti”, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.





Eseguito anche un “decreto di sequestro diretto o per equivalente di beni”, a carico degli indagati maggiorenni.

L’operazione ha consentito di disarticolare un sodalizio criminale che gestiva una “piazza di spaccio” nel quartiere catanese “San Cristoforo”.

- Pubblicità -

L’indagine è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante dal giugno 2023 al febbraio 2024, con il coordinamento delle citate Procure, mediante attività tecnica e di tipo tradizionale.