Palermo, domani all’ARS l’evento: “il Partenariato speciale pubblico-privato come strumento innovativo e sostenibile di valorizzazione

- Pubblicità -

Il Partenariato speciale pubblico-privato (PSPP) come modello innovativo per la valorizzazione del patrimonio culturale, la sua attuazione, le principali opportunità colte attraverso alcune case-history: se ne parlerà a Palermo il prossimo mercoledì (22 gennaio) dalle 10.30 in sala Piersanti Mattarella all’Assemblea Regionale Siciliana (piazza Parlamento 1) nel corso di un incontro tra le principali organizzazioni cooperative regionali e nazionali, co-organizzato da Confcooperative Sicilia, Legacoop Sicilia, Confcooperative Cultura Turismo Sport e Legacoop Culturmedia.

Sarà un’occasione ghiotta per esplorare le opportunità offerte dal PSPP e condividere esempi virtuosi di cooperazione in Sicilia, valorizzando il patrimonio culturale. Diversamente dai partenariati ordinari (PPP), i PSPP si basano infatti sulla collaborazione aperta per finalità di interesse generale – come la valorizzazione di beni pubblici – attraverso la co-progettazione e la partecipazione della comunità territoriale. Questo modello innovativo consente al partner privato di mantenere la sua autonomia gestionale e, nello stesso tempo, promuovere impatti positivi in termini di partecipazione culturale, rigenerazione territoriale e creazione di nuove economie.

- Pubblicità -

Il ruolo della cooperazione nei PSPP

La cooperazione conferma il proprio ruolo centrale nei PSPP, visto che vanta il maggior numero di partenariati attivi a livello nazionale. Grazie alla sua capacità di innovazione e alla lunga esperienza nel settore, rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico e per lo sviluppo di modelli sostenibili e inclusivi. Tre i casi emblematici che verranno presentai a Palermo, e due sonoilrisultatodella call Viviamo Cultura – cofinanziata dai fondi mutualistici della cooperazione, con il supporto di ANCI e la collaborazione di Fondazione Fitzcarraldo – per promuovere i PSPP per la gestione sostenibile del patrimonio culturale (art. 134/2, del codice dei Contratti Pubblici). Grazie a questo strumento, le cooperative hanno l’opportunità di proporre progetti ambiziosi per la rigenerazione di territori, la creazione di occupazione e il potenziamento dell’offerta culturale.

Le tre cooperative siciliane che presenteranno le rispettive esperienze sono BADIA LOST & FOUND che promuove “Caserma Creativa”, progetto che mira a restituire a Lentini (SR) dopo 33 anni, l’ex caserma dei carabinieri come centro ibrido di servizi a base culturale; ARCHEOFFICINA, progetto che tende alla creazione di una rete museale integrata tra l’area del Parco archeologico di Lilibeo Marsala (TP) e i suoi siti esterni. Al centro del recupero, la musealizzazione di 5 siti chiusi al pubblico e in stato di parziale abbandono; infine OFFICINE CULTURALI DI CATANIA che dal 2010, con l’Università di Catania, presenta l’antico Monastero dei Benedettini come centro culturale che promuove l’accessibilità e la fruizione del patrimonio. Con il supporto di un partenariato speciale pubblico-privato dal 2020, offre attività culturali e educative, visite, laboratori e spettacoli, coinvolgendo attivamente la comunità locale e gli studenti.

Il convegno sarà aperto dagli indirizzi di saluto di Fabrizio Ferrara, presidente V Commissione Cultura dell’ARS; Gaetano Mancini, presidente Confcooperative Sicilia e Filippo Parrino, presidente Legacoop Sicilia. Quindi Giovanna Barni, presidente nazionale di Culturmedia Legacoop introdurrà gli interventi di Franco Milella, Ccnsigliere della Fondazione Fitzcarraldo, Mario Emanuele Alvano, segretario generale ANCI Sicilia, Anna Occhipinti, direttrice del Parco archeologico Lilibeo di Marsala, Marco Correra, presidente di Archeofficina, Giorgio Franco, presidente di Badia Lost & Found, Francesco Mannino, presidente di Officine Culturali Catania. Le riflessioni finali sono affidate a Irene Bongiovanni, presidente nazionale di Confcooperative Cultura Turismo Sport.