“Creatività in scena al Festival ‘Parola per Parola’: torna ‘Belpasso tra le righe’ e debutta la Mail art”

- Pubblicità -

BELPASSO – Dopo il successo dello scorso anno, il concorso “Belpasso tra le righe” torna con una nuova edizione e introduce una sezione dedicata ai cortometraggi. Accanto a questa iniziativa, il festival propone la Mail art, un progetto creativo che invita a sperimentare l’arte come mezzo di comunicazione e condivisione.

La seconda edizione del Festival Letterario “Parola per Parola”, sotto la direzione artistica della giornalista KatyaMaugeri, si svolgerà a Belpasso dal 10 al 13 aprile 2025. Patrocinato dal Comune di Belpasso e promosso dalla Fondazione Carri di Santa Lucia in collaborazione con la Pro Loco di Belpasso, il festival celebra la cultura come elemento di trasformazione e dialogo.

- Pubblicità -

Il concorso “Belpasso tra le righe” invita a esplorare il tema della Metamorfosi, emblema di cambiamento e rinascita. La competizione si articola in quattro categorie: poesia, narrativa o saggistica, opere in dialetto e cortometraggi. I partecipanti interessati a proporre le proprie creazioni potranno inviarle entro il 15 marzo 2025 all’indirizzo email parolaperparolafestival@gmail.com. Il bando completo è consultabile sul sito ufficiale della Pro Loco di Belpasso: www.prolocobelpassoaps.it.

A completare il ricco programma del festival, l’iniziativa di Mail Art invita artisti, appassionati e curiosi a realizzare opere da spedire tramite posta.

In un’epoca dominata da messaggi istantanei, e-mail e notifiche digitali, molti ragazzi hanno poca familiarità con concetti come l’indirizzo postale, spesso confuso con un semplice contatto virtuale. La mail art reintroduce la pratica della scrittura manuale e insegna il valore dell’attesa: il tempo necessario perché un messaggio, una cartolina o un’opera d’arte viaggi fisicamente e arrivi a destinazione.

Questa forma d’arte stimola la creatività, rafforza l’attenzione al dettaglio e promuove il dialogo tra culture. Attraverso la mail art, bambini e ragazzi possono sperimentare il piacere di creare qualcosa con le proprie mani e di inviarlo a qualcuno, trasformando un gesto semplice in un’esperienza significativa e personale.

La partecipazione è aperta a tutti, con massima libertà di espressione e tecnica. I lavori, in formato A5, A4 o A3, dovranno pervenire entro il 15 marzo 2025 presso la sede della Pro Loco di Belpasso, situata in via XV traversa 69, 95032 Belpasso. Ogni opera dovrà riportare sul retro il nome, il cognome e l’indirizzo email dell’autore e dovrà essere accompagnata da una fotografia condivisibile sui social con gli hashtag ufficiali #mailartbelpasso e #festivalparolaperparola.

Le opere inviate saranno protagoniste di una mostra dedicata a Palazzo Bufali, dove cartoline e buste diventeranno vere e proprie creazioni artistiche, trasformando lo spazio espositivo in una celebrazione dell’arte postale.

Il Festival “Parola per Parola” rappresenta un’opportunità per valorizzare la letteratura e l’arte come strumenti di espressione e riflessione. Grazie al concorso letterario e alla Mail Art, questa edizione offrirà un ricco dialogo culturale per esplorare i temi del cambiamento e della creatività collettiva.

Per ulteriori dettagli sulle iniziative o sul programma del festival, è possibile visitare il sito www.prolocobelpassoaps.it, scrivere all’indirizzo email parolaperparolafestival@gmail.com e seguire le pagine ufficiali del festival.