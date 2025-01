”Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere”: Giammarco Menga a Catania il 10 febbraio per presentare il suo libro

- Pubblicità -

CATANIA – È stato un caso di cronaca che ha sconvolto tutti. Chi ha ascoltato le cronache e chi, quelle cronache, le ha dovute raccontare. Adesso quei fatti sono diventati un libro grazie all’inviato di Quarto Grado Giammarco Menga.

Stiamo parlando dell’omicidio di Saman Abbas, 18enne uccisa nel 2021 dalla sua famiglia in una cascina agricola in provincia di Reggio Emilia.



Aveva diciotto anni e voleva essere libera. Dicevano di amarla. Erano la sua famiglia, ma le hanno tolto la vita. La tragica storia di Saman Abbas: gli ultimi istanti, le lunghe indagini, i risvolti processuali.



Novellara, notte tra il 30 aprile e il 1º maggio 2021. La telecamera dell’azienda agricola Le Valli inquadra una ragazza che esce di casa. Un’ora prima era stata ripresa nello stesso punto, con il velo a coprirle il capo e una tunica che le arrivava alle ginocchia. Adesso, invece, indossa dei jeans, scarpe da tennis e una giacca in pelle. Dietro di lei camminano a passo spedito i suoi genitori. Dove sta andando? E perché ha cambiato i vestiti? Cinquantotto secondi dopo, l’occhio elettronico riprende la madre che rientra in casa, seguita dal marito. Nessuna traccia della ragazza: Saman. Il suo corpo senza vita sarà ritrovato un anno e mezzo dopo, a pochi passi da lì. Aveva diciotto anni e aveva già provato a fuggire da una famiglia che non le consentiva di studiare e di innamorarsi di chi voleva. Sognava di essere libera: un sogno che ha pagato con la vita. Giammarco Menga, reporter di Quarto Grado, ripercorre tutte le tappe fondamentali di questa terribile storia, un delitto brutale sulla

cui responsabilità aleggiano dubbi e domande.



Giammarco Menga presenterà il suo libro a Catania alla Feltrinelli Librerie di Via Etnea lunedì 10 febbraio alle ore 18.

A moderare l’evento ci sarà il collega Rai Maurizo Licordari.