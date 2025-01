”Bernardino Verro e la parabola delle Verghe”, la rivolta dei Fasci Siciliani dei lavoratori al teatro Don Bosco di Catania

- Pubblicità -

CATANIA – Domenica 2 febbraio, alle ore 19, nel Teatro “Don Bosco”, al viale Mario Rapisardi, 56 di Catania, sarò messa in scena lo spettacolo “Verro e la parabola delle verghe” dalla compagnia Officina Teatro Canzone di Giuseppe Pastorello. Lo spettacolo sarà preceduto da un’intervista al giornalista e scrittore Pino Aprile, da sempre attento studioso della secolare “Questione Meridionale”.

L’opera scritta da Giuseppe Pastorello, con gli arrangiamenti musicali di Roberto Giannì, è stata rappresentata in diversi comuni dove i contadini 130 anni fa pagarono a caro prezzo la ricerca della libertà e condizioni di vita più dignitose. E anche Bernardino Verro, sindacalista e sindaco, pagò con la vita il suo impegno a favore dei braccianti affinchè potessero avere condizioni salariali e di vita dignitose, una fase passata alla storia con la denominazione “i fasci siciliani dei lavoratori”.

La formazione di “Officina Teatro Canzone” è composta da Roberto Giannì al piano e agli arrangiamenti musicali, Christian Bianca al violino, Annalisa Paladino al basso elettrico, Vincenzo Arisco alle percussioni, le voci di Giuseppe Pastorello e Loredana Maieli e gli attori Maurizio De Luca e Cristina Giarmanà.

La canzone che focalizza l’opera di Bernardino Verro ” La gregna ” che esplica il titolo ” La parabola delle verghe “, sarà cantata eccezionalmente dalla Corale Polifonica Don Antonio Maugeri di Acireale. La Corale è stata istituita nel 1990 e fin dalla sua costituzione ha mantenuto come scopo principale quello di studiare, approfondire e divulgare il vasto campo della polifonia sacra, spiritual, profana e popolare, nella consapevolezza dell’alto valore socio-culturale del canto corale, della sua pratica ed ascolto. L’attuale gruppo vocale, diretto dal maestro Francesco Mangiagli, è composto da un organico di circa 20 elementi e vanta al suo attivo concerti in Italia e all’estero.

Dopo lo spettacolo seguirà un dibattito e Pino Aprile risponderà alle domande del pubblico.

Per informazioni e prenotazioni: 3939393189, 3501277347, officinateatrocanzone@gmail.com.

Per acquistare i biglietti https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=544851 oppure al box office in viale Libertà 91, Catania. Previste riduzioni per acquisti multipli.