Catania. Festa di Sant’Agata: da oggi, 25 gennaio, rassegne d’arte ed eventi promossi dal Consiglio comunale

“Catania e Agata rappresentano un binomio imprescindibile ed è per questo che riteniamo importante che anche il consiglio comunale si faccia promotore di alcune iniziative che, nel segno della nostra Patrona, possano contribuire ad arricchire le festività agatine tra arte e tradizione”.

Così il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, affiancato dal vice presidente vicario Riccardo Pellegrino, ha introdotto in aula consiliare la presentazione della rassegna d’arte promossa dalla Presidenza in collaborazione con il Lions Club Catania Absolute, e gli eventi nel quartiere San Cristoforo organizzati su input del vice presidente Pellegrino con diverse realtà del territorio.



“Squarci noti e meno noti di Catania, attraverso l’arte pittorica e fotografica” è la collettiva di artisti locali che sarà visitabile gratuitamente nella Galleria d’arte moderna di via Castello Ursino sabato 25 gennaio, dalle 16 alle 19, e domenica 26 gennaio dalle 9 alle 19.

L’esposizione è organizzata dal Lions Club presieduto da Sergio Marino e curata dal tesoriere del club service ma anche artista e fotografo Livio Oliva, presente in municipio con alcuni rappresentanti del gruppo di autori – 18 pittori e 7 fotografi – che metteranno in vetrina le proprie opere con l’obiettivo di condividere “amore e rispetto per la città e per la Patrona”. Nell’ambito delle iniziative artistiche, inoltre, nei giorni delle festività agatine saranno consegnati al senato cittadino alcuni quadri, uno realizzato da un dipendente comunale.



“San Cristoforo con Agata” è la prima edizione dell’evento socio-culturale e religioso in programma nel popoloso quartiere cittadino venerdì 31 gennaio anche “per rafforzare e approfondire il legame del quartiere e della città con la Patrona”. “Facciamo tesoro della Visita a Catania di S. Giovanni Paolo II e delle sue parole: Catania rivestiti di luce e di giustizia” ha detto il vicepresidente vicario Pellegrino nel presentare l’evento, riportando il sottotitolo e monito dell’articolata manifestazione che prenderà il via alle ore 18.45, con l’ingresso di Ceri votivi da via Santa Maria della Salette per procedere in processione e sostare nella piazza Don Innocenzo Bonomo, davanti alla chiesa, in una sorta di “museo temporaneo”. Alle 19.45 sarà proiettato il video su Sant’Agata “Agathea”, alle ore 20 l’Orchestra fiati e coro del liceo musicale Angelo Musco di Catania si esibirà in piazza. Parteciperanno autorità cittadine, le parrocchie del I e II Vicariato, le associazioni di persone disabili, le associazioni di donne vittime di violenza, gli istituti comprensivi del I Municipio.