CittàInsieme Catania propone un’assemblea su ambiente e rifiuti con l’Assessore Pesce per mercoledì 29 alle ore 20.00

Ad un anno e mezzo dall’insediamento dell’Amministrazione comunale, prende il via un ciclo di appuntamenti tematici nei quali approfondiremo, punto per punto, tutti i problemi e le urgenze, mettendo sul tavolo le nostre proposte e quelle dei cittadini che desidereranno partecipare, coinvolgendo di volta in volta gli Assessori al ramo. Il primo appuntamento è dedicato alla situazione dei rifiuti e dell’ambiente.



Mercoledì 29 gennaio alle ore 20.00 a CittàInsieme (Via Siena, 1).

Sarà presente l’Assessore all’ecologia e ambiente Massimo Pesce.

Introdurrà l’assemblea la Commissione “Ambiente” di CittàInsieme, con la collaborazione di alcune associazioni e gruppi attivi sulla tematica.

