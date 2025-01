SLC CGIL è l’organizzazione più votata nelle prime elezioni RSU in FiberCop. È catanese il più votato nell’Isola

- Pubblicità -

La SLC CGIL è l’organizzazione più votata nelle prime elezioni RSU in FiberCop con un totale di 503 preferenze su 1350 votanti in Sicilia e registrando l’elezione di 6 rappresentanti Rsu su 15.

È catanese il più votato in assoluto in Sicilia, Santo Sciuto, con 116 preferenze personali che confermano l’eccellente lavoro svolto in oltre 10 anni di esperienza maturata durante i mandati elettorali di rappresentante in Tim. Santo Sciuto viene eletto anche come RLS SIcilia, confermando gli obiettivi raggiunti alle precedenti elezioni Tim nel 2019.

- Pubblicità -

Per il sindacato si è trattata di “un’ulteriore conferma della fiducia che lavoratori e lavoratrici della Tim hanno voluto riporre nella SLC CGIL di Catania, a distanza di una sola settimana dalla vittoria alle elezioni RSU in Fastweb”, ha detto il segretario generale SLC CGIL di Catania, Gianluca Patanè.