Memoria e Storia: gli impegni dell’ANPI di Messina in occasione della Giornata della Memoria e “dintorni”

C’è un emergente criptofascismo planetario e l’Anpi, l’associazione dei partigiani d’Italia, moltiplica i suoi impegni, anche in occasione della Giornata della Memoria.

Fino al 27 gennaio c’è tempo per vedere nell’aula magna del liceo Maurolico una delle collezioni italiane più prestigiose del Circolo Filatelico Peloritano: si tratta di “Hitler, da Braunau a Danzica – Ascesa al potere di un assassino” di Cesare Giorgianni. La collezione di Cesare è dedicata al padre Alfredo, prigioniero in due campi di concentramento nazisti nel Nord della Germania del Terzo Reich. Il collezionista messinese è anche autore del romanzo “Baracche e schiavitù nell’Europa del XX secolo” (Armando Siciliano Editore 2015).

Se ne parlerà, lunedì 27 alle ore 10.30, nella stessa aula magna del liceo, in un incontro con gli studenti che leggeranno e commenteranno alcuni passaggi di questo “diario di guerra” alla presenza di Giuseppe Restifo, già professore ordinario di Storia moderna presso l’Università di Messina, e del prof. Giuseppe Martino, presidente provinciale dell’A.N.P.I. Il tutto sarà accompagnato dalle voci e dalle musiche del “Coro Maurolico”. Il salone ospiterà anche una suggestiva tavola disegnata dell’artista Lelio Bonaccorso per “Jan Karski, l’uomo che scoprì l’Olocausto”.

Il 27 gennaio 2025 alle ore 19 a Spazio Lilla, sede dell’Associazione Culturale ARB insieme all’ANPI sezione di Messina, si potranno ascoltare testimonianze, brani musicali, per poter riflettere sull’Olocausto.

L’idea di Antonella Vadalà è stata accolta con entusiasmo da alcuni soci e insieme si vuole ricordare quanto è oltremodo attuale per contrastare alcuni orrori passati e presenti.

Interverranno: Antonella Vadalà, Anna Laganà, Emanuela Messina, Francesca Bonici, Paola Fazio, Rosalba Ristagno, Sonia Tuffoletto, Tatiana Irrera, Peppino Restifo, Pippo Martino, Walter Arena, Davide Liotta (ingresso libero).

Il Liceo “Emilio Ainis” ospita martedì 28 gennaio, ore 9.30, il Giorno della Memoria della Shoah. L’incontro degli studenti è con gli esponenti dell’Anpi messinese Beniamino Ginatempo, Federico Martino, Peppino Restifo, padre Felice Scalia e Aldo Trifiletti.

Lunedì 3 febbraio, alle ore 17, presso il Palazzo della cultura (ex Villa Ragno) di Santa Teresa di Riva, sarà presentato il libro di Guido Lorenzetti, “Guerre, deportazioni, dittature, eroi. Quando l’Europa era la culla dell’inciviltà. 12 storie poco conosciute del nostro recente passato”.

Questo libro, edito da Mimesis nella collana Aned, Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, racconta storie straordinarie, legate soprattutto alla deportazione di milioni di donne e uomini di tutta Europa, strappati alle loro famiglie e alle loro case e mandati a lavorare come schiavi per sostenere lo sforzo bellico nazista. Alle storie di uomini coraggiosi, che sfidarono la morte per informare i governi occidentali di quello che succedeva nei lager, ottenendone un educato disinteresse, si intreccia quella esemplare degli ebrei danesi, che sfuggirono allo sterminio perché i loro concittadini “non si voltarono dall’altra parte” e li salvarono, diversamente da quanto accadde nel resto dell’Europa occupata.

L’autore, Guido Lorenzetti, sarà presente, oltre che a Santa Teresa di Riva, a Barcellona il giorno prima per una analoga iniziativa dell’Anpi locale.

Guido è figlio di Andrea Lorenzetti, vicesegretario del Partito Socialista clandestino durante la Resistenza, che fu arrestato per la sua attività antifascista nel marzo 1944 e deportato a Mauthausen, dove morì. Nel 2014 ha pubblicato i testi delle lettere del padre, uscite clandestinamente dal carcere di San Vittore e dal campo di Fossoli (Modena).

Introdurrà l’incontro Angela Maria Trimarchi, presidente dell’Anpi Messina jonica, recentemente costituitasi tra i soci dei comuni di tutta la riviera jonica messinese.

Questa non è la prima iniziativa pubblica che l’Anpi Messina jonica rivolge soprattutto ai giovani. Già martedì 21, Angela Maria Trimarchi, insieme a Peppino Restifo, ha partecipato a un’assemblea sulla Shoah con quattrocento studenti del Liceo “Caminiti-Trimarchi” di S. Teresa Riva. “Sono passati ottant’anni dalla fine della seconda guerra mondiale – dichiara la prof.ssa Trimarchi – e molto è stato dimenticato. Dobbiamo alimentare la memoria, soprattutto per le generazioni più giovani, perché quegli avvenimenti non li hanno conosciuti. Con questo tipo di incontri intendiamo farli conoscere”.

Con l’Anpi sono co-organizzatori la Cgil di Messina, lo Spi-Cgil Messina, l’Associazione Amici di Onofrio Zappalà e Unitre di Santa Teresa di Riva. La manifestazione ha il Patrocinio del Comune di Santa Teresa di Riva.

Il libro è già in vendita al Mondadori Point di Furci Siculo e sarà disponibile il giorno della presentazione nel corner della libreria nella Sala del Caminetto del Palazzo della Cultura.