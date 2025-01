Teatro Bis con la fiaba “Pattini D’argento” diventa un magico villaggio innevato

- Pubblicità -

CATANIA – Nuovo appuntamento con la rassegna “Piccoli Sguardi” dedicata al teatro per l’infanzia della Compagnia Buio in Sala con un classico della letteratura per i più piccoli “Pattini d’argento” della scrittrice statunitense Mary Mapes Dodge, rivisitato dalla penna di Anastasia Caputo, autrice anche della regia.

Il palco di Teatro Bis, la sala attigua alla scuola d’arte performative di Buio in Sala all’interno del centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, domenica 2 febbraio, alle ore 10.00, diventerà un fantastico villaggio invernale con canali ghiacciati trasformati in piste di pattinaggio.

“La storia- spiega Anastasia Caputo- mette in evidenza temi importanti come l’amicizia, il superamento delle difficoltà, il valore della famiglia, la passione e i sogni da realizzare che porterà i giovani protagonisti Hans e Gretel a confrontarsi con sfide inaspettate e, soprattutto, a scoprire un mondo più grande di quello che conoscono”.

Laura Accomando, Oriana Ciaffaglione, Salvo Casella e Antonio Costantino daranno vita ad un racconto senza tempo in cui descriveranno in questa speciale edizione il viaggio della vita tra solidarietà e riscatto sociale che incanterà grandi e piccini.