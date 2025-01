- Pubblicità -

Si terrà giovedì 30 gennaio, alle ore 16.00, presso la Sala “Pio La Torre” dell’Assemblea Regionale Siciliana (Piazza del Parlamento, 1), il convegno intitolato “Scriviamola insieme: per una legge siciliana sulla partecipazione”.



L’iniziativa, promossa dalla deputata Valentina Chinnici insieme all’associazione Parliament Watch e al progetto Spendiamoli Insieme, con il patrocinio dell’Assemblea regionale Siciliana, nasce con l’obiettivo di elaborare una normativa organica che valorizzi la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica siciliana.



Tra i relatori principali figurano tra i massimi esperti e rappresentanti nazionali e internazionali del settore: Ângela Guimarães Pereira (Commissione Europea, Centro di competenza sulla democrazia partecipativa e deliberativa); Giovanni Allegretti (Università di Coimbra, Centro di studi sociali); Giuseppe D’Avella e Francesco Saija (Progetto “Spendiamoli Insieme”); Micaela Deriu (Responsabile area Partecipazione della Regione Emilia Romagna); Anna Elisabetta Fauzzi (Ufficio Partecipazione della Regione Puglia).



Al convegno relativo alla legge siciliana sulla partecipazione daranno il loro contributo fondamentale anche i rappresentanti delle organizzazioni degli Enti locali Paolo Amenta (ANCI Sicilia); Matteo Cocchiara (ASAEL); Domenico Venuti (ALI Sicilia).



Sono stati invitati Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana; Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana.

La partecipazione al convegno è gratuita, ma richiede l’iscrizione, effettuabile tramite il QR code presente sulla locandina ufficiale.

L’incontro rappresenta un’opportunità unica per cittadini, amministratori locali, associazioni e attori della società civile di contribuire attivamente alla costruzione di una normativa che rafforzi la democrazia partecipativa in Sicilia.