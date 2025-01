- Pubblicità -

L’Associazione Don Bosco 2000 esprime profondo dolore per la tragedia nel Mediterraneo, dove due bambini hanno perso la vita e numerose persone risultano ancora disperse. Mentre ringraziamo la ONG Sea Punks per aver salvato 15 vite umane, il nostro pensiero va a chi non ce l’ha fatta e a coloro che continuano a vivere situazioni di disperazione e vulnerabilità durante le traversate.

In questo contesto di dolore e riflessione, l’Associazione Don Bosco 2000 invita la comunità a partecipare alla testimonianza di Pietro Bartolo, medico emblema dell’impegno umanitario a favore dei migranti, che si terrà domani, mercoledì 29 gennaio, alle ore 19.00 presso la Gió Social House a Piazza Armerina.

Pietro Bartolo, con la sua esperienza diretta del viaggio dei migranti e il suo racconto dal confine della crisi d’esodo, ci guiderà in una riflessione su quanto accade ogni giorno nel Mediterraneo, offrendoci l’opportunità di comprendere il valore della solidarietà e dell’accoglienza.

L’evento vuole essere un momento di sensibilizzazione e dialogo, per costruire insieme una cultura dell’accoglienza e della dignità umana, come richiamato da San Giovanni Bosco e dall’ispirazione salesiana che guida la nostra missione.

Associazione Don Bosco 2000

