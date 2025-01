Approvata la mozione sugli interventi presso gli edifici scolastici presentata da Maurizio Mirenda

- Pubblicità -

Mirenda: “È obbligo istituzionale mettere in sicurezza le nostre scuole, per assicurare l’incolumità dei bambini e dei ragazzi e per dare la tranquillità alle famiglie”

- Pubblicità -

Il Consiglio Comunale di Catania ha approvato la mozione “Interventi urgenti edifici scolastici”, inoltrata a fine ottobre dal capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, Maurizio Mirenda.

Per il consigliere comunale gli edifici scolastici necessitano infatti di continui e precisi interventi di manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria, in quanto si presentano insicuri e non conformi a tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene.

In particolare, si leggeva nella mozione, “gli edifici si deteriorano, si creano infiltrazioni d’acqua, gli infissi non sono sempre a taglio termico, le apparecchiature di condizionamento e riscaldamento non sono sempre funzionanti, i servizi igienici talvolta sono inutilizzabili, la cenere vulcanica ostruisce le grondaie, nei tetti cresce addirittura la vegetazione, le barriere architettoniche non mancano”.

«Voglio ribadire – dichiara Maurizio Mirenda – che è obbligo istituzionale mettere in sicurezza le nostre scuole, per assicurare l’incolumità dei bambini e dei ragazzi e per dare la tranquillità alle famiglie».

«Faccio un plauso – aggiunge il consigliere – sia all’Assessorato che alla Direzione per il lavoro profuso fino ad oggi e per tutto l’impegno che stanno mettendo affinché si possa raggiungere questo importante obiettivo. Comprendo che esistono criticità che non si possono risolvere in tempi brevissimi: è necessaria una programmazione più ampia che coinvolga altre Direzioni»

«È fondamentale – conclude Maurizio Mirenda – che ci sia sempre un controllo, costante e continuo degli edifici scolastici, soprattutto quando Catania viene investita da un clima avverso che potrebbe recare ulteriori danni alle nostre scuole».