Lazza annuncia il Locura Summer Tour 2025. Unica data siciliana il 19 luglio a Catania (Villa Bellini). Il live è inserito nel cartellone del Wave Summer Music 2025

Mentre la catena di sold out nei palazzetti si avvicina alle battute finali (con l’ultima tappa a Roma @ Palazzo dello Sport in programma domani, 30 gennaio), l’artista dei record con 1 Disco di Diamante, 102 Platini e 50 Ori all’attivo svela oggi le date del LOCURA SUMMER TOUR 2025: 10 nuovi appuntamenti a cielo aperto, prodotti da Vivo Concerti, tra luglio e agosto sui palchi dei principali festival estivi italiani. L’annuncio arriva mentre cala il sipario su un tour straordinario, completamente sold out mesi prima della partenza, che ha portato nei palazzetti di tutta Italia uno spettacolo fuori dagli schemi, curato nei minimi dettagli per oltre due ore di musica al cardiopalma, con i brani dell’ultimo album Triplo Disco di Platino “LOCURA” (Island Records) per la prima volta dal vivo.

Il LOCURA SUMMER TOUR 2025 toccherà: Servigliano (FM), il 12 luglio @ No Sound Fest; Roma, il 13 luglio @ Rock in Roma; Genova, il 16 luglio @ Arena del Mare; Catania, il 19 luglio @ Wave Summer Music 2025; Salerno, il 24 luglio @ Salernosounds; Cosenza, il 24 luglio @ Summer Arena; Lecce, l’8 agosto @ Oversound Music Festival; Cinquale (MS), il 10 agosto @ Vibes Summer Festival; Riccione (RN), il 13 agosto@ Versus Festival; Olbia (SS), il 15 agosto @ Red Valley Festival. L’appuntamento siciliano sarà ospitato a Villa Bellini e fa parte del cartellone del Wave Summer Music 2025, il Festival itinerante promosso da Giuseppe Rapisarda Management.

I biglietti saranno disponibili solo su Ticketone per i primi cinque giorni a partire da giovedì 30 gennaio alle ore 14:00, mentre saranno disponibili presso gli altri rivenditori online e nei punti vendita autorizzati da martedì 4 febbraio dalle ore 11:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

A precedere il tour estivo, ad aprile Lazza porterà le sue hit nei club delle principali capitali d’Europa con le 11 tappe dell’EUROPEAN TOUR, prima di scrivere una nuova grande pagina della carriera con i suoi primi due stadi: il 5 luglio sarà protagonista della data zero allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, mentre il 9 luglio salirà sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per la prima volta nella Scala del calcio. Un traguardo non solo personale, ma un simbolo del legame indissolubile tra l’artista, la sua città e la sua musica.