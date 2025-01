In questo nuovo appuntamento della rubrica "Lavoro & Welfare" andremo a scoprire l'SFL, acronimo per Supporto per la Formazione e il Lavoro: una nuova misura introdotta per facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro. Vediamo come

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una nuova misura introdotta per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso progetti di formazione, qualificazione professionale, orientamento e politiche attive del lavoro. A partire dal 1° gennaio 2025, i partecipanti e le partecipanti potranno ricevere un’indennità di 500 euro mensili, con la condizione di partecipare effettivamente alle attività previste. L’obiettivo principale di questa iniziativa è incentivare l’acquisizione di competenze professionali che possano aumentare le opportunità di impiego e migliorare le prospettive di carriera delle persone beneficiarie.

Il SFL è rivolto ai cittadini e alle cittadine tra i 18 e i 59 anni che soddisfano determinati requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno ed economici. Tra questi requisiti figurano un ISEE fino a 10.140€, un patrimonio immobiliare fino a 30.000€ (esclusa la prima casa) e un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000€ per un nucleo composto da una persona. Questi criteri sono stati stabiliti per provare ad offrire un sostegno concreto a chi si trova in situazioni di disagio economico.

Il beneficio economico di 500€ mensili viene erogato per tutta la durata delle attività di formazione, fino a un massimo di 12 mesi. Le attività di formazione possono includere corsi di aggiornamento, apprendistati, stage, tirocini e altre iniziative volte a migliorare le competenze professionali dei partecipanti e delle partecipanti. La misura può essere prorogata per altri 12 mesi, previa verifica dell’effettiva partecipazione del beneficiario a un corso di formazione.

Inoltre, il SFL prevede una serie di controlli e verifiche per assicurarsi che i beneficiari rispettino gli impegni presi. Coloro che non partecipano attivamente alle attività di formazione previste rischiano di perdere il diritto al sostegno economico. Questo sistema di controllo ha lo scopo di garantire la serietà e l’efficacia del programma, evitando abusi e garantendo che le risorse vengano impiegate in modo ottimale.

Infine, il SFL rappresenta un’importante opportunità per ridurre il divario occupazionale e migliorare le competenze della forza lavoro.

Per fare domanda per questa misura sarà necessario registrarsi sul portale SIIL (https://siisl.lavoro.gov.it/#/) e sottoscrivere un Patto di Attivazione Digitale (PAD), succesivamente dovrà presentarsi domanda sul sito web dell’INPS (qui il link al servizio:https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.supporto-per-la-formazione-e-il-lavoro-sfl-.html)

Giuseppe Emiliano Bonura