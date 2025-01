Zapato il “Bravo ragazzo” del rock’n’roll è pronto a far ballare tutti al suono di Good Boys

- Pubblicità -

Fervono i preparativi per il nuovo atteso singolo del cantattore Renny Zapato. Il rock più carismatico e selvaggio di Zapato è pronto per esplodere con un nuovo coinvolgente brano dal titolo “Good boys”, che si preannuncia come il prossimo tormentone dell’estate 2025.

“Per questo nuovo singolo dalle collaborazioni importanti- dichiara Renny Zapato- si è creato una particolare comunicazione tra gli “Orange Studio” in California al fianco del chitarrista Julian Ness figlio della rockstar californiana Mike Ness, front man della punk roll band social Distortion e la nostra città per un nuovo lavoro che sa tanto di States”.

“Good Boys”, prodotto dalla Tequila Records Label di Catania, diretta da Debby Licciardello, è una nuova realtà discografica nata con l’obiettivo principale di dare voce ai tanti artisti che hanno dedicato le loro energie e la loro creatività al rock’n’roll, punk roll, rap, blues e a tutto il mondo del rockabilly anni 80.

“Ho pensato, scritto musica e parole di Good Boys- continua Zapato- come un inno al rock’n’roll in tutte le sue sfaccettature tra le storie di gangster e greasers, ma anche di corse in macchina alla James Dean, moto guidate con lo stile di Marlon Brando con indosso i giubbotti di pelle simbolo dei primi Rebels anni 50 e delle sigarette accese con lo zippo e le immancabili bionde procaci come la bellissima Marilyn Monroe”.

Sulla diffusione del brano dichiara:”Stiamo ultimando il lavoro, manca davvero pochissimo e a breve ritornerò ai piedi dell’Etna ed annuncerò la data di pubblicazione del singolo che sarà disponibile in tutti digital store”.

Oltre alla chitarra di Julian Ness nella realizzazione del brano sono presenti diversi session player americani con le tipiche ed inconfondibili sonorità californiane, perchè- proprio come dice Zapato- quest’estate saremo tutti dei Good Boys.