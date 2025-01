- Pubblicità -

“Accogliamo con soddisfazione la sospensione dei decreti di cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), da parte dell’Assessorato regionale al lavoro, come avevamo richiesto con forza nei giorni scorsi. È un risultato importante per la tutela degli enti e per la continuità dei servizi essenziali erogati a migliaia di cittadini siciliani, soprattutto ai più fragili”. Lo dichiara l’onorevole Valentina Chinnici, deputata del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana.



“La battaglia, però – aggiunge – non si ferma qui. Ora è fondamentale avviare un confronto strutturato con il Forum del Terzo Settore (Runts) e con tutte le realtà coinvolte, per costruire un percorso chiaro di regolarizzazione che eviti il ripetersi di situazioni simili in futuro. Serve un’assunzione di responsabilità da parte della Regione per accompagnare gli enti in questa fase delicata, senza scaricare su di loro il peso di procedure complesse e di una burocrazia spesso farraginosa”.



“Vigileremo affinché la sospensione non sia solo un rinvio ma l’inizio di una soluzione concreta e duratura – conclude Chinnici – perché il Terzo Settore rappresenta una risorsa insostituibile per il welfare siciliano e non può essere messo in crisi da decisioni prive di una visione di insieme”.