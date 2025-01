- Pubblicità -

Vertenza fondazione ODA: si sblocca il “nodo” relativo al pagamento, da parte dell’Asp di Catania, degli acconti delle prestazioni relative al primo trimestre 2025. Le anticipazioni si erano arenate in conseguenza dell’emanazione del Decreto Assessoriale, Assessorato regionale alla Salute, n. 456/2024, denominato “Determinazioni aggregati di spesa per il triennio 2024-2026 per i Centri di Riabilitazione ex art. 26 della Legge n. 833/78”, che ha disposto una decurtazione del budget già assegnato a ciascun ente convenzionato, impedendo, di fatto, all’Asp di procedere alla liquidazione dei mandati. L’Ugl Salute Catania, tramite il Segretario Carmelo Urzì, esprime tutta la propria soddisfazione per la positiva risoluzione della vicenda.

«Un plauso – afferma Urzì – va al Direttore Generale, Dott. Laganga Senzio, il cui impegno ha consentito di superare questo stallo nella vertenza della fondazione ODA, tramite l’impegno semestrale, e non annuale, della spesa. Senza questa soluzione, per i Centri di Riabilitazione del nostro territorio ci sarebbero state pesanti ricadute. Confidiamo nel fatto che adesso, l’Assessorato regionale alla Salute, si impegni a emanare, prima della scadenza del semestre, il decreto di rettifica dell’aggregato di spesa, ripristinando, così, il budget già assegnato agli enti ex art. 26 della Legge n 833/78. Ieri, intanto, l’Asp ha proceduto a emettere agli operatori il codice specifico relativo alle fatture per le prestazioni».

