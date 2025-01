- Pubblicità -

Trapani: L’Istituto di Studi Economici e Sociali “Nova Civitas” è lieto di annunciare un convegno di grande rilevanza intitolato “Il Clima e i suoi effetti nelle attività agroalimentari”. Questo evento si terrà il prossimo 31 gennaio 2025 alle ore 17:00 presso la Sala Centro Sociale Fulgatore.

Il convegno mira a esplorare gli impatti del cambiamento climatico sull’agricoltura, con un focus particolare sulla regione Sicilia. Livio Marrocco, presidente di ISES “Nova Civitas”, presenterà e modererà l’incontro, che vedrà la partecipazione di esperti del settore e rappresentanti istituzionali.

Programma del Convegno:

Introduzione:

Bartolo Giglio, Imprenditore agricolo

Interventi:

Dott. Luigi Pasotti, Dirigente sede di Catania del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), “I segnali di cambiamento climatico in Sicilia e gli impatti sull’agricoltura”

Ing. Salvatore Scianna, Assessorato Acque e Rifiuti Regione Siciliana, “Stato manutentivo delle Dighe Domenico Rubino e Paceco”

Saluti Istituzionali:

Dott. Giuseppe Pellegrino, Assessore del Comune di Trapani

On. Giuseppe Bica, Deputato Regionale

La partecipazione al convegno di Trapani sulle attività agroalimentari offrirà un’opportunità unica per conoscere in profondità le sfide e le opportunità che il cambiamento climatico porta con sé per il settore agroalimentare siciliano. Gli interventi degli esperti approfondiranno le misure necessarie per mitigare gli effetti negativi e potenziare il comparto agricolo regionale. Inoltre verranno chiariti diversi interrogativi che si pongono giornalmente coloro i quali lavorano nel settore agroalimentare, allo scopo di intercettare i trend futuri che si ripercuoteranno in questo mondo lavorativo.

Per ulteriori informazioni e dettagli sull’evento, è possibile contattare l’Istituto di Studi Economici e Sociali “Nova Civitas” anche attraverso i social.