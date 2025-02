- Pubblicità -

La “Prima Domenica del Mese al Museo” torna a Catania il 2 febbraio con ingressi a tariffa ridotta nei siti culturali del Comune.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione, con la Direzione Cultura, per favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico e monumentale, in parte visionabile virtualmente tramite la piattaforma Around Catania o l’App collegata (www.aroundcatania.it) utili anche per programmare le visite.



Questo il calendario di apertura dei siti aderenti all’iniziativa “Domenica al Museo” a Catania (per domani, domenica 2 febbraio):

– Museo Civico Castello Ursino dalle ore 9:00 alle ore 19:00, ultimo ingresso entro le 18:00;

– Museo Vincenzo Bellini dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ultimo ingresso entro le ore 12:00.Il biglietto comprende anche la visita al Museo Emilio Greco – Cortile Platamone, Palazzo della Cultura;

– Museo Emilio Greco (presso Cortile Platamone, Palazzo della Cultura), dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ultimo ingresso entro le ore 12:00. Il biglietto comprende anche la visita al Museo Vincenzo Bellini;

– Chiesa monumentale San Nicolò l’Arena, ingresso libero dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ultimo ingresso entro le ore 12:00;

– Percorso di Gronda della Chiesa di San Nicolò l’Arena- dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ultimo ingresso entro le ore 12:00;

– Palazzo della Cultura ingresso libero dalle ore 9:00 alle ore 19:00, visitabili le mostre: “Namaste”, Reportage dall’India dalle ore 9:00 alle ore 19:00; “Clara Voce” Mostra di scultura e pittura“ dalle ore 9:00 alle ore 10:30.

Alle ore 11:00 è previsto il concerto “Composizione per quartetto d’archi e voci”, a cura di Ensemble Vocale e Orchestrale In Residence del Coro Lirico Siciliano, organizzato dal Comitato per la festa di Sant’Agata, ingresso libero.

