Il musical “I tre moschettieri – Opera Pop”

“I tre moschettieri – Opera Pop”, musical tra i più apprezzati, si appresta a bissare a Catania il successo già ottenuto a Palermo. Domani, domenica 2 febbraio, con inizio alle 17, al Teatro Metropolitan del capoluogo etneo, riecheggerà forte il celebre motto “Tutti per uno, uno per tutti!”, espressione cardine del famoso romanzo scritto da Alessandro Dumas in collaborazione con Augusto Maquet. Un detto che, nel tempo, si è trasformato anche nel simbolo di un’amicizia incorruttibile, elemento principe della versione musicale italiana de “I tre moschettieri” che prevede ben 36 canzoni tra i due atti con protagonisti Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone, chiamati ad interpretare, rispettivamente, Athos, Porthos e Aramis con il tocco innovativo di Giuliano Peparini, cui sono affidate la direzione artistica e la regia; e, poi, coreografie firmate da Veronica Peparini e Andreas Muller, musiche di Giò Di Tonno e testi di Alessandro Di Zio. Prodotta da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo diretto da Giorgio Pasotti, la versione musicale del classico della letteratura ha debuttato il 2 novembre scorso in Molise e nelle varie tappe percorse è stato sempre un susseguirsi di sold out, come si preannuncia domani a Catania. In scena una trentina le persone che si muoveranno sulla colonna sonora scritta da Giò di Tonno con Giancarlo de Maria per gli arrangiamenti e le orchestrazioni. Un ruolo particolare per Renzo Musumeci Greco, storico maestro d’ armi, che ha lavorato a lungo per preparare e rendere credibili gli artisti nei duelli e gli incroci di spade. Per Giuliano Peparini, che ha aperto l’Accademia delle arti e dello spettacolo nel quartiere romano dove è nata la sua passione per la danza, accettare questa sfida è “il modo migliore per dare la possibilità ai giovani di crescere. Concentrarmi su di loro – ha aggiunto – è il mio focus. Ciò che mi colpisce dei personaggi di Dumas è il loro modo di crescere. Un giovane come D’Artagnan che cerca di trovare la sua identità e un posto nel mondo, è di grande attualità per i nostri giovani, una generazione che mette fortemente in discussione i suoi riferimenti e modelli”.