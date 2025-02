- Pubblicità -

È inaccettabile che la Regione scarichi sui comuni il peso del trasporto pubblico locale, mettendo a rischio un servizio essenziale per migliaia di cittadini. Il governo regionale deve intervenire immediatamente per evitare il collasso del sistema”, dichiara con fermezza il deputato regionale del Partito Democratico Dario Safina, denunciando l’ennesima emergenza finanziaria che investe le amministrazioni locali siciliane.

A seguito della nota inviata dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità a circa novanta comuni siciliani (nove quelli nel trapanese: Pantelleria, Trapani, Erice, Marsala, Castellammare del Golfo, Partanna, Salemi, Favignana, Castelvetrano), la Regione ha imposto un termine perentorio: dal 1° aprile 2025, gli enti locali che non avranno concluso le gare pubbliche per l’affidamento del servizio di trasporto dovranno sostenerne i costi con risorse proprie. Una decisione che, secondo Safina, ignora le gravi difficoltà finanziarie in cui versano i comuni e rischia di paralizzare il trasporto pubblico locale, con conseguenze devastanti per lavoratori, studenti e pendolari.

“Chiediamo alla Regione di garantire i fondi necessari per l’intero 2025 e di non lasciare i comuni senza copertura finanziaria per un servizio vitale”, prosegue Safina, che ha presentato due emendamenti correttivi per scongiurare questa emergenza del traporto pubblico. Il primo emendamento stabilisce che i contributi regionali per il trasporto pubblico locale siano garantiti fino a dicembre 2025 per i comuni che abbiano avviato le procedure di gara, evitando così una pericolosa interruzione dei servizi. Il secondo emendamento propone una variazione di bilancio, destinando 50 milioni di euro aggiuntivi ai comuni per far fronte alle spese del trasporto pubblico, compensando la riduzione di altre voci di bilancio.

“Il governo regionale non può continuare a navigare a vista, non si può solo declamare il problema, bisogna risolverlo”, incalza Safina. “E se non verranno trovate soluzioni immediate, dal 1° aprile 2025 intere comunità rischiano di rimanere senza autobus, con effetti drammatici sulla mobilità e sull’economia locale”.

Il Partito Democratico in Assemblea Regionale Siciliana chiede un intervento urgente da parte dell’esecutivo regionale per garantire le risorse necessarie e scongiurare il blocco del trasporto pubblico locale. “Noi non una soluzione l’abbiamo offerta, ci dicano se va bene o se ne hanno in mente altre”, conclude Safina.