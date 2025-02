Serie C, Audace Cerignola-Catania: la diretta della partita

- Pubblicità -

Domenica alle 15.00 al “Domenico Monterisi” si sfidano Audace Cerignola e Catania. La squadra rossazzurra vuole tornare a vincere anche in trasferta dopo la bella vittoria ottenuta al “Massimino” contro il Giugliano per 3-1. Disponibili per la sfida in terra pugliese i nuovi arrivi Frisenna, Dalmonte e Allegretto. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.

Credit: Riccardo Caruso

Audace Cerignola-Catania: la diretta della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

- Pubblicità -

15.00 – Fischio d’inizio del match tra Audace Cerignola e Catania

Credit: Riccardo Caruso

Audace Cerignola-Catania: le formazioni ufficiali

AUDACE CERIGNOLA (-): in attesa

CATANIA (-): in attesa

ARBITRO: Il sig. Andrea Ancora della sezione di Roma 1

ASSISTENTI: La sig. Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2 e il sig. Elia Tini Brunozzi della sezione di Foligno

QUARTO UOMO: Il sig. Cristiano Ursini della sezione di Pescara

AMMONITI:

ESPULSI:

RETI:

Dove vedere il match in tv o in streaming gratis

L’incontro in programma al Monterisi di Cerignola (FG) vale la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Calcio.

Inoltre, il match Audace-Cerignola sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.