Audace Cerignola-Catania 2-0: le pagelle rossazzurre

Il Catania perde ancora in trasferta. Questa volta a passare è l’Audace Cerignola 2-0 con le reti di Paolucci al 60′ e Capomaggio al 70′. La squadra di Toscano è rimasta in 10 già al 37′ per l’espulsione di Frisenna ed è stata costretta al cambio Dalmonte-Corallo per l’infortunio del nuovo arrivato in questa sessione di mercato. Di seguito le pagelle rossazzurre.

Le pagelle rossazzurre: rossazzurri poco “audaci”, nessuna sufficienza

DINI 5,5: Sul primo gol l’ex Crotone poteva trattenere meglio il primo colpo di testa di Salvemini. Poco da fare sull’eurogol di Capomaggio imprendibile.

QUAINI 5,5: Il migliore dei centrali dietro, compie ottime chiusure su D’Andrea e Salvemini. Cede poi un po’ nel secondo tempo come tutta la squadra.

(dal 86′) IERARDI S.V.

DEL FABRO 5+: Primo tempo sufficiente con nessuna sbavatura. Nella ripresa partecipa al crollo fisico-mentale della squadra dinnanzi ad un super Cerignola.

CASTELLINI 5: Dopo un primo tempo positivo, il capitano rossazzurro crolla e spesso si fa superare in velocità sugli esterni.

GUGLIELMOTTI 5: Dopo l’ottima prestazione col Giugliano, oggi è arrivata una prova incolore. Tanta gamba ma poca lucidità nel servire i compagni.

(dal 76′) RAIMO S.V.

FRISENNA 4,5: Esordio in rossazzurro macchiato dall’espulsione al 37’ per doppia ammonizione. Sulla fattività dei due gialli ricevuti si può discutere, lui forse è stato ingenuo nel secondo contrasto.

DI TACCHIO 5,5: Migliore in campo dei rossazzurri e uno degli ultimi a mollare. Recupera ogni palla nonostante la difficoltà per l’assenza del compagno di reparto Frisenna dopo il cartellino rosso al 37′.

ANASTASIO 5: Poca spinta sulla fascia e spesso disattento in fase difensiva. Una delle sue peggiori partite in rossazzurro.

(dal 76′) ALLEGRETTO S.V.

JIMENEZ 5: Dopo qualche giocata nel primo tempo, nella ripresa non si vede complice un ottimo Cerignola e forse delle speranze rotte dopo il primo gol di Paolucci.

DALMONTE S.V.: Mezz’ora di vivacità e dinamismo che vengono però vanificati da uno stiramento al 32’ con una girata in area che è costata il suo infortunio all’esordio.

(dal 34’) CORALLO 5,5: Prima in campionato col Catania per il giovane del vivaio. Poche colpe sul risultato e ben marcato dai centrali avversari.

INGLESE 5,5: Pochi palloni giocati e poche chance per colpire la porta difesa da Greco. Poteva fare qualcosa di più l’ex Napoli ma la colpa non è attribuibile al miglior marcatore della squadra.

TOSCANO 5: Dopo un primo tempo in cui si è tenuto testa a una squadra che sta giocando un super campionato, nella ripresa (complice l’inferiorità numerica) è arrivato il crollo della squadra. Una sconfitta mal digerita dai tifosi che hanno contestato i rossazzurri nel corso della gara. Una sconfitta meritata e senza attenuanti.