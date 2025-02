- Pubblicità -

Verrà celebrata martedì prossimo, 4 marzo, la venticinquesima edizione della “Giornata mondiale contro il cancro”. La ricorrenza è promossa dall’Union for International Cancer Control (UICC) e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta di una campagna pluriennale nata per ispirare il cambiamento e mobilitare l’azione. Lo slogan di questa giornata, “United By Unique”, risuona a livello globale nei giorni che precedono e seguono il 4 febbraio 2025 e ci accompagna nel triennio 2025-2027.

Si tratta di un invito all’azione e all’impegno personale nella lotta contro il cancro. Battaglia che coinvolge non solo gli esperti del settore, ma anche ogni membro della comunità. Inoltre la campagna esplora diverse dimensioni dell’assistenza oncologica incentrata sulle persone e nuovi modi per fare la differenza.

Per l’occasione, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Catania, ha promosso, insieme al Dipartimento di Scienze biomediche e biotecnologiche dell’Università di Catania, un incontro scientifico che si terrà lunedì 3 febbraio dalle ore 14:30 presso l’Aula Magna della Torre biologica sita in via Santa Sofia, 89 in cui interverranno, tra gli altri, due studiosi impegnati nella ricerca sul cancro, il Prof. Silvano Sozzani (Immunologo dell’Università “La Sapienza” Roma) e il Prof. Maurizio Parola (Patologo generale dell’Università di Torino).

“La Giornata mondiale contro il cancro – afferma il Prof. Massimo Libra, Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Catania – ci spinge a lavorare uniti per trasformare il futuro dell’assistenza oncologica, mettendo al centro le esigenze delle persone e delle comunità. Ognuno di noi, con le proprie risorse uniche, può dare un contributo significativo per migliorare la qualità e l’accesso ai servizi oncologici. Per questo, la Giornata mondiale contro il cancro si rivolge a tutti, pazienti, familiari, caregiver, professionisti, ricercatori e sostenitori, invitandoli a ricoprire un ruolo fondamentale in questa campagna.”