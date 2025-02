Fondazione Oda: stipendi arretrati in arrivo dal 15 febbraio

- Pubblicità -

La mattina del 1° febbraio, nella sede dell’Arcivescovado, l’Arcivescovo di Catania, S.E.R. Mons. Luigi Renna, ha incontrato le Organizzazioni Sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Ugl), per tornare a discutere delle delicate questioni della Fondazione Oda. Mons. Renna e il Commissario Straordinario, Avv. Adolfo Landi, hanno assicurato che ai lavoratori verranno corrisposti, presumibilmente dal 15 febbraio p.v., gli stipendi arretrati, insieme alla tredicesima mensilità. Ciò si renderà possibile in seguito allo sblocco, grazie al Direttore Generale, Dott. Laganga Senzio, dello stallo dei mandati di pagamento, da parte dell’Asp di Catania. Stallo dovuto alla decurtazione, operata dalla Regione Siciliana, della spesa in favore dei Centri di Riabilitazione ex art. 26.

Inoltre, verranno onorati i pagamenti delle fatture dei fornitori e delle rate della rottamazione con scadenza al 28 p.v.

- Pubblicità -

Per ciò che concerne il futuro della Fondazione, l’Arcivescovo e il Commissario Straordinario hanno rassicurato sul prosieguo del percorso che porterà la liquidità necessaria al risanamento definitivo dell’Oda. In tale attività, la Fondazione è supportata, in termini di assistenza e consulenza, da alte figure del mondo ecclesiale. I Sindacati, come da impegno assunto dall’Arcidiocesi e Oda, verranno informati circa l’evoluzione di tale attività entro la fine di marzo.

Infine, è emersa, ancora una volta, la necessità che l’Assessorato alla Formazione Professionale della Regione Siciliana proceda, nel più breve tempo possibile, all’accredito delle somme dovute, pari a circa 1.700.000 milione euro, per i progetti finanziati, così da poter dare respiro alla Fondazione e consentirle di operare con maggiore serenità.