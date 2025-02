Il Consorzio turistico delle Madonie volta pagina: Smeralda Tornese è il nuovo direttore

- Pubblicità -

“La mia proposta operativa si basa su due pilastri – afferma il direttore – La definizione del Piano Strategico della destinazione e la calendarizzazione di un processo di animazione territoriale, perché tutte le scelte vanno condivise”

BOMPIETRO – Per la prima volta, dopo 15 anni dalla sua nascita, il Consorzio Turistico “Cefalù Madonie” si dota di una struttura tecnica e di un direttore, Smeralda Tornese, che avrà il compito di attuare nuove strategie per mettere a sistema le riconosciute potenzialità turistiche del territorio.

“Dopo il nostro insediamento – affermano il presidente del consorzio, Pier Calogero D’Anna e i consiglieri Giovanni Nicolosi e Daniela Di Garbo – abbiamo voluto dare un segnale forte, dotandoci di una struttura operativa capace di rafforzare la percezione del Consorzio all’interno del territorio attraverso la condivisione dell’avvenuto “cambio di rotta” che fa leva sulle competenze di professionisti selezionati tramite bando pubblico. Fra questi non c’è dubbio che la figura principale è quella del nostro nuovo direttore, Smeralda Tornese, che vanta oltre venti anni di esperienza nel marketing e nella comunicazione turistica”. Oltre al direttore, il Consorzio si è dotato di un staff composto da un amministrativo e da un’agenzia di comunicazione.

“Il nostro obiettivo – afferma Smeralda Tornese – è quello di costruire una visione condivisa per il futuro del territorio. La sfida è dare vita ad un modello avanzato di governance turistica, in grado di integrare risorse e competenze, promuovendo una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato. La mia proposta operativa si basa su due pilastri fondamentali: la definizione del Piano Strategico della destinazione, che fungerà da bussola per le azioni del Consorzio nel medio-lungo periodo, e la calendarizzazione di un processo di animazione territoriale, pensato per coinvolgere le realtà locali, ascoltare le loro esigenze e costruire insieme un percorso di sviluppo sostenibile attraverso laboratori di partecipazione e confronto. La fase di animazione territoriale prevede una serie di incontri partecipativi con istituzioni, operatori locali e cittadini, che verranno organizzati nelle tre aree del territorio (alte Madonie, Himera e basse Madonie). L’obiettivo non è solo coinvolgere i soci pubblici e privati del Consorzio, ma anche ampliare il confronto a tutto il territorio, combinando diversi punti di vista che arricchiscano l’identità della destinazione”.

“Un territorio non può essere gestito efficacemente senza il supporto attivo dei suoi attori locali. Così come una strategia non può essere formulata senza ascoltare le istanze di chi vive e lavora nella destinazione. Attraverso questo percorso partecipativo – conclude Smeralda Tornese – il Consorzio Turistico Cefalù-Madonie intende definire una strategia solida, condivisa e orientata al futuro, capace di valorizzare al meglio le risorse del territorio e rafforzare l’identità locale, con l’obiettivo di creare una destinazione forte, competitiva e pronta ad affrontare le sfide del mercato globale.