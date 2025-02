- Pubblicità -

I dettagli sul contest StartUp Academy – Life Science

Si è conclusa con successo la prima edizione della StartUp Academy – Life Science, che ha visto premiati presso l’Università di Catania, a Palazzo dell’Etna, i progetti miRABreC come primo classificato, al secondo posto TriBILife Innovations e al terzo posto ex-equo, GRAFT CARE e PROMOMIR.

L’iniziativa, che si inserisce all’interno delle attività del network PerfeTTO, la prima rete italiana composta da uffici di trasferimento tecnologico degli IRCCS e dell’Università nel settore delle Scienze della Vita, è stata promossa dall’Università degli Studi di Catania e Messina e dal Ministero della Salute, con la collaborazione della Fondazione Emblema, ed ha avuto l’obiettivo di selezionare e supportare idee innovative nel settore delle scienze della vita.

“Progetto PerfeTTO rappresenta il primo esempio della collaborazione tra IRCCS e Università nel settore del Trasferimento Tecnologico in area scienze della vita. La nostra ambizione è quella di creare un ponte sempre più solido tra ricercatori, le loro idee e i partner, al fine di garantire ai progetti più innovativi una efficace risposta ai bisogni clinici non soddisfatti” spiega il Prof. Filippo Caraci, Referente Scientifico Progetto PerfeTTO assieme al Prof. Veroux che aggiunge: “Il percorso ha rappresentato un’esperienza unica per i partecipanti, dando l’opportunità di mettersi alla prova e creare connessioni con i migliori professionisti del settore”.

Con sessioni dedicate a coaching, mentoring e formazione, il programma di StartUp Academy, iniziato a Novembre 2024, ha visto protagonisti 13 progetti imprenditoriali, selezionati a luglio scorso mediante una “call for ideas” guidati da team multidisciplinari con competenze tecniche e scientifiche e ad alto potenziale di innovazione nel settore delle scienze della vita. Dato interessante: l’80% del team partecipanti è costituito da donne.

“I 13 progetti selezionati, approdati alla finale, hanno spaziato dalla riabilitazione digitale ai biomateriali, dai biomarcatori alle terapie innovative, combinando l’innovazione tecnologica con sostenibilità e inclusività. L’integrazione di intelligenza artificiale e tecnologie avanzate ha caratterizzato molte delle proposte, rendendole potenziali catalizzatori di progresso nel settore biomedicale e sanitario” afferma il Prof. Rosario Faraci del Comitato Tecnico Scientifico della StartUp Academy – Life Science e Coordinatore della Commissione valutatrice.

La selezione delle proposte ha premiato innovatività e originalità dell’idea imprenditoriale, il collegamento con attività di ricerca nel settore Life Science e il grado di maturità tecnologica, la coerenza delle competenze del team in relazione all’idea imprenditoriale e l’attrattività del potenziale mercato di riferimento.

Durante il loro percorso, i partecipanti – ricercatori provenienti da 5 regioni italiane – hanno avuto l’opportunità di esplorare il mondo dell’innovazione e dell’imprenditoria, entrando in contatto con esperti e mentor per oltre 50 ore dedicate alla formazione oltre a più di 90 sessioni online che hanno scandito il percorso di accelerazione.

Le due giornate conclusive si sono svolte nel capoluogo etneo: i team protagonisti dei 13 progetti hanno preso parte a sessioni di networking, formazione in modalità full immersion, un hackathon e la presentazioni dei pitch, guidati da mentor e professionisti di spicco.

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali, seguiti da una “Gym Session” pensata per affinare le competenze imprenditoriali dei partecipanti. Successivamente, i referenti dei progetti partecipanti si sono confrontati in un hackathon patrocinato da SIFI – azienda leader nell’ambito della salute oculare -, focalizzato su soluzioni digitali innovative per la prevenzione del glaucoma.

Il secondo giorno del Contest è stato dedicato al Demo Day, durante il quale i team approdati a questa fase – (A)MICO, Biomarker Validation Platform, Fast Beat, GRAFT CARE, Immunocro, miRABreC, MiRLIPSY, NeuroTherapix, PROMOMIR, SostegnoAD, STAMP-Y, TriBILife Innovations – hanno presentato le loro idee e soluzioni davanti a una commissione presieduta da esperti e professionisti di settore.

Contest Finale: i 4 progetti vincitori

L’evento si è concluso il secondo giorno, con una tavola rotonda sulle testimonianze di successo di spin-off universitari e la proclamazione dei vincitori del contest, premiati dalla commissione di valutazione.

I vincitori si sono distinti per il potenziale impatto dei progetti proposti, in termini di ricadute dell’attività scientifica su un’ampia comunità di utenti, pazienti, cittadini ed operatori sanitari.

Al primo posto miRABreC, progetto dedicato alla diagnosi e terapia del cancro al seno attraverso i biomarcatori miRNA (studi preclinici in corso​).

Al secondo posto TriBILife Innovations che presenta una innovativa piattaforma di screening avanzata che utilizza il sequenziamento genetico per selezionare anticorpi umani altamente specifici per trattare tumori come il NSCLC (una tipologia di cancro al polmone) e il melanoma metastatico. In fase preclinica con applicazioni in CAR-T e ADC. Al terzo posto ex-equo, GRAFT CARE e PROMOMIR.

La prima, dedicata alla prevenzione e conservazione di organi destinati al trapianto, consiste nella preparazione di un composto capace con un’accurata modulazione di una proteina, di prevenire il “danno renale acuto” generato da tossicità di farmaci e mezzi di contrasto, complicanze post-operatorie e altro.

PROMOMIR invece propone approcci terapeutici innovativi attualmente in fase preclinica avanzata, tramite applicazione di microRNA per il trattamento di malattie croniche e oncologiche.

Per i vincitori, appuntamento all’1-3 ottobre, al più grande Forum di business matching di settore “Borsa della ricerca”, che si terrà a Catania, e a cui accederanno gratuitamente grazie al riconoscimento avuto da questo percorso. Durante la Borsa avranno la possibilità di incontrare aziende del settore per finanziamenti o partnership importanti per strutturare la fase successiva della Startup.

Per tutti gli aspiranti, team di Professionisti del Trasferimento Tecnologico, ricercatori e imprenditori in ambito scienze della vita del Network PerfeTTO, appuntamento alla prossima edizione della StartUp Academy. La data di selezione sarà annunciata dai canali web e social del Network PerfeTTO e dei suoi Partner.

Network PerfeTTO

PerfeTTO è la prima rete italiana composta da uffici di trasferimento tecnologico (TTO) nel settore delle Scienze della Vita finanziata con un investimento complessivo di 30 milioni di euro di cui 15 finanziati dal Ministero della Salute attraverso il Piano Nazionale Complementare (PNC) al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Ecosistema Innovativo della Salute E.3. Il progetto – che riunisce sotto forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), 54 enti di eccellenza ubicati sul territorio nazionale tra IRCCS pubblici e privati, Università, Fondazioni e Aziende Ospedaliere – mira ad incentivare la cultura nazionale del trasferimento tecnologico nell’ambito delle Scienze della Vita e a superare la distanza tra ricerca e società per alimentare conoscenza e generare crescita sociale e culturale