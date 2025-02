Bullismo e Cyberbullismo: gli studenti dell’istituto San Francesco di Sales incontrano gli ufficiali della Polizia di Stato

- Pubblicità -

Nell’ambito del progetto “Dai benzina all’Autostima” Ufficiali di P.G. della Polizia di Stato della Procura Generale di Catania, sabato mattina presso l’istituto San Francesco di Sales, hanno tenuto un incontro formativo-informativo su bullismo e cyberbullismo rivolto agli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado.

Una sala gremita di giovani studenti ha accolto l’Ispettore della Polizia di Stato di Catania Cristian Fioriglio, Responsabile del Nucleo di Polizia Giudiziaria Interforze della Procura Generale di Catania, che ha illustrato le due tematiche e i comportamenti da adottare con senso di responsabilità, rispetto e consapevolezza.

Si è discusso su come riconoscere il “bullo” e come stare in guardia sui canali social, oggi più che mai al centro del fenomeno del cyberbullismo.

Gli studenti, insieme ai loro docenti, hanno partecipato attivamente ai diversi momenti dell’incontro, dimostrando interesse per gli argomenti trattati, tra cui l’utilizzo dell’APP YOU POL destinata alle segnalazioni per bullismo anche in forma anonima e le nuove sanzioni penali introdotte dalla legge del 30/5/2024 per il reato di bullismo.

“La prevenzione al fenomeno del bullismo – ha spiegato l’Ispettore Cristian Fioriglio – deve partire dalle scuole che rappresentano il timone della legalità, fatta di rispetto delle regole, ma soprattutto della consapevolezza di sé e degli altri, della responsabilità dei sani comportamenti che ciascuno deve adottare a partire dalla giovane età, ed è per tutto questo che la Polizia di Stato è da sempre impegnata a divulgare questa formazione con incontri come questo”.

L’Ispettore Fioriglio ha fatto anche notare come oggi esistono diversi strumenti che la Polizia di Stato possiede a tutela sia delle vittime di bullismo che delle famiglie delle vittime di bullismo.

Ecco perché l’Ispettore Fioriglio ha incoraggiato a denunciare i fatti e a non spaventarsi.

A tal proposito ha riferito che a Catania solo nel 2024 sono stati incardinati 33 procedimenti penali per bullismo presso la Procura dei minorenni di Catania.

Infine é stato somministrato un questionario per gli studenti per la rilevazione di atti di bullismo che verrà compilato in forma anonima e consegnato al proprio insegnante.

Infatti dal 2018 il Ministero dell’istruzione ha imposto che in ogni istituto scolastico siano presenti almeno due docenti che formino il team per la prevenzione e il contrasto al bullismo.