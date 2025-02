- Pubblicità -

Dalla città di Catania parte un’onda di solidarietà che ha già trasformato la vita di più di 50.000 persone in Senegal. Un progetto internazionale di raro impatto umanitario sta nascendo grazie all’impegno di Balouo Salo, una no profit con radici siciliane. Una storia che parla di coraggio, umanità e di come una realtà locale possa diventare un faro di speranza nel mondo.

Fondata da Raoul Vecchio, architetto catanese adottato dalla comunità senegalese, e dal mediatore culturale Jali Diabate, Balouo Salo opera dal 2012 progettando insieme alle popolazioni locali per abbattere muri di stereotipi e pregiudizi. Raoul vive tra l’Italia e il Senegal, condividendo la vita quotidiana delle comunità rurali, ascoltando i bisogni e traducendoli in progetti concreti basandosi su un approccio di partecipazione comunitaria e resilienza, realizzando progetti non solo PER ma soprattutto CON la comunità. L’organizzazione è completamente indipendente e si sostiene esclusivamente grazie a donazioni private, senza alcun finanziamento pubblico, il che rende ogni traguardo raggiunto ancora più straordinario e diffonde un messaggio di solidarietà intorno al mondo.

Balouo Salo non costruisce semplicemente infrastrutture: costruisce dignità, identità e futuro. Ogni progetto è realizzato fianco a fianco con le comunità beneficiarie, coinvolgendo persone di tutte le età in un processo partecipativo che rafforza il tessuto sociale e culturale locale. Oltre 1200 abitanti dei villaggi si sono uniti al team locale di Balouo Salo, avviando una vera e propria rivoluzione culturale. L’obiettivo è offrire eccellenza umanitaria a chi ne ha più bisogno, realizzando progetti che siano modello di qualità, sostenibilità, innovazione e resilienza.

Tra i progetti più emblematici, il “Centro per il Contrasto alla Malnutrizione Infantile” e il “Centro Polivalente Culturale e Museo delle Tradizioni”, simboli di una visione che integra salute, educazione e cultura per promuovere uno sviluppo sostenibile. Progetti che hanno visto il coinvolgimento di architetti e professionisti di fama internazionale, che hanno scelto di mettere il loro talento al servizio di una causa più grande.

“Crediamo che il cambiamento nasca dalla condivisione e dalla partecipazione attiva. Ogni piccolo gesto può fare la differenza quando è parte di un disegno più grande” afferma Raoul Vecchio, il cui percorso personale rappresenta un ponte tra Catania e il Senegal, tra due mondi uniti dalla solidarietà.

Balouo Salo è un esempio concreto di come una realtà locale possa avere un impatto globale. Da Catania al cuore dell’Africa, la sua azione dimostra che l’eccellenza non è un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti.

A proposito di Balouo Salo

Balouo Salo è un’organizzazione umanitaria, che opera principalmente nelle aree rurali dell’Africa occidentale con l’obiettivo di affrontare emergenze umanitarie e promuovere lo sviluppo sostenibile nelle comunità più vulnerabili. Completamente indipendente e finanziata esclusivamente da donazioni private, l’organizzazione realizza progetti legati all’accesso all’acqua potabile, all’istruzione, alla sanità pubblica e alle cure mediche essenziali. Balouo Salo coinvolge attivamente le comunità locali nella progettazione e implementazione delle iniziative, offrendo soluzioni di eccellenza e tutelando la dignità e l’identità culturale delle popolazioni beneficiarie