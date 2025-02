- Pubblicità -

“E’ il rosso che ci distingue”: questo il claim che si leggerà in gigantografia sui trami di Milano per tutto il mese di febbraio e fino a fine marzo. Uno slogan che si sovrappone a una grafica rosso fuoco, così come il frutto che richiama all’Etna, il Vulcano attivo più alto d’Europa che rappresenta la territorialità. Così il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP ha cominciato l’anno con la promozione che accompagnerà in vari modi la raccolta 2024-2025.

“Un messaggio chiaro quello che vogliamo lanciare ai consumatori, ovvero che la nostra arancia non è solo qualità di prodotto, ma una eccellenza che aiuta un territorio sia economicamente che ambientalmente e soprattutto fa bene alla salute – spiega il presidente del Consorzio, Gerardo Diana – per questo il nostro Consorzio ha deciso di avviare anche per il 2025 una promozione diretta ai nostri principali ambasciatori, che sono appunto i consumatori stessi”.

Non solo i tram di Milano parleranno dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP. A livello televisivo, infatti, da febbraio andrà in onda su LA7 per circa un mese uno spot di 15 e 30 secondi basato su immagini uniche, come gli aranceti in collina, vista Etna e il cammino che ogni anno il Consorzio fa con le arance sul Vulcano, in segno di buon auspicio per l’annata e gratitudine per la terra d’origine. In sovraimpressione un testo essenziale “E’ passione, è amore, è Sicilia, è Arancia Rossa di Sicilia IGP”. In contemporanea anche lo spot radiofonico per il gruppo RTL 102.5, in onda già da gennaio. L’attività promozionale rientra nell’ambito della Sotto misura 3.2 cofinanziata con la Regione Sicilia Dipartimento Agricoltura.

Inoltre, il Consorzio dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP è partner ufficiale dei festeggiamenti di Sant’Agata. Ogni anno il 3, il 4 e il 5 febbraio Catania offre alla sua patrona una festa così straordinaria. In questi tre giorni la città dimentica ogni cosa per concentrarsi sulla festa, misto di devozione e di folklore, che attira ogni anno sino a un milione di persone, tra devoti e curiosi. Telecolor, tv ufficiale dell’evento, trasmetterà lo spot dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP ospitando nella diretta non stop dei tre giorni contributi da parte dei produttori.

Quella dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP è una realtà che vede operativi, oltre alle migliaia di impiegati nel settore, più di 500 aziende agricole associate per un totale di oltre 6500 ettari certificati con l’IGP, di cui 800 in regime biologico. Sono tre gli intermediari di mercato e oltre 70 i centri di confezionamento associati, più di 300 sono le etichette autorizzate all’uso della denominazione protetta IGP come ingrediente nei prodotti elaborati, trasformati, composti pubblicati in un albo consortile. Nella campagna 2023-2024 sono state commercializzate oltre 30 mila tonnellate di Arance Rosse di Sicilia IGP per un fatturato che ha superato i 40 milioni di euro.

Catania, 4 febbraio 2025

