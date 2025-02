- Pubblicità -

Le Festività Agatine 2025 sono ufficialmente entrate nel vivo: dopo l’assegnazione del celebre riconoscimento della 28°esima edizione della Candelora d’Oro al grande attore catanese Tuccio Musumeci, avvenuta nella serata di domenica 2 febbraio presso il salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, ecco che nella giornata di ieri, lunedì 3 febbraio, si sono susseguiti i momenti della sfilata delle candelore per le vie del centro, dell’uscita della Carrozza del Senato, e dell’affascinante spettacolo Pirotecnico chiamato “a sira ‘o tri”. Ripercorriamo insieme questi diversi frangenti della celebrazione

L’Assegnazione della Candelora d’Oro 2025 a Tuccio Musumeci

La città di Catania ha reso omaggio a Tuccio Musumeci, storico volto del teatro siciliano, conferendogli la Candelora d’Oro 2025. Il riconoscimento che ogni anno celebra personalità di spicco nel panorama culturale, civile e religioso cittadino è stato assegnato nel magnifico salone Bellini di Palazzo degli Elefanti, che a partire dalle ore 19.30 di domenica 2 febbraio è stato letteralmente gremito di cittadini, istituzioni, amici e familiari del premiato.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la performance musicale dei giovani dell’associazione “Musica Insieme” di Librino, che vede tra i suoi co-creatori anche la figura del Mecenate Antonio Presti, destinatario della Candelora d’Oro dell’anno scorso. I giovani ragazzi dell’orchestra hanno saputo differenziare il loro spettacolo rispetto alla premiazione dell’anno scorso, dov’erano pure presenti, suonando strumenti artigianali ricavati dal legno dei barconi dei migranti, con un gesto chiaramente simbolico e volto alla sensibilizzazione.

Durante la serata il sindaco di Catania Enrico Trantino ha consegnato il riconoscimento a Tuccio Musumeci, vera e propria “icona del teatro siciliano”, sottolineando il suo ruolo nell’incarnare lo spirito catanese con ironia e saggezza. Con una carriera di oltre settant’anni, l’attore ha dato vita a personaggi indimenticabili, da Pipino il Breve al Delegato Spanò, conquistando il pubblico con il suo talento, comico e non solo.



In conclusione sono state lette le motivazioni ufficiali del premio, che ricalcano questi e numerosi altri aspetti cui abbiamo fatto cenno nel corso dell’articolo, e le autorità hanno infine consegnato “corpore praesens” la Candelora d’Oro 2025 a Tuccio Musumeci, con l’augurio che tale riconoscimento continui a non rimanere soltanto un semplice premio alla carriera, ma un atto simbolico di unione e attenzione della città nei confronti dei suoi cittadini che maggiormente hanno saputo produrre un contributo positivo per la collettività.

Le cerimonie del 3 febbraio della Festa di Sant’Agata 2025

La sfilata della Candelore per le vie della Città

I 15 cerei dedicati ai vari mestieri, conosciuti più comunemente con il nome di Candelore, quest’anno sono sfilati al gran completo, a differenza dell’edizione del 2024 nella quale erano stati”14+1″: ovvero uno di quelli storici non era uscito ma c’era stata l’aggiunta della candelora dedicata al commendatore Luigi Maina, storica figura legata alla festività di Sant’Agata che per una vita ha svolto il ruolo di cerimoniere delle celebrazioni.

Ecco la lista completa di tutte le candelore:

Candelora di Monsignor Ventimiglia o di Sant’Aita (a Nicareḍḍa) Candelora dei Rinoti Candelora dei giardinieri (La Regina) Candelora dei pescivendoli o pisciari (a Birsagghiera) Candelora dei fruttivendoli (a Signurina) Candelora dei macellai o dei chianchieri Candelora dei pastai o pastari (a Picciriḍḍa) Candelora dei pizzicagnoli (a Furmaggiara) Candelora degli osti, vinaioli o putiari (a Putijara) Candelora dei panificatori o pannitteri (a Mamma) Candelora del Circolo Sant’Agata Candelora del Villaggio Sant’Agata Candelora dei mastri artigiani dell’Associazione Madonna Assunta Candelora dei devoti Candelora dedicata al commendatore Luigi Maina

Ecco il momento in cui, passando davanti a Piazza Stesicoro e percorrendo parte della via Etnea, siamo riusciti ad intercettarle, catturando anche il momento dei tradizionali balli con i quali i portatori fanno oscillare le candelore a ritmo di musica; tutto questo per contribuire ad alimentare maggiormente un’atmosfera già carica di spiritualità e trasporto da parte dei fedeli.

L’uscita della Carrozza del Senato

Inoltre in questa edizione delle festività, a causa di alcuni lavori di rifacimento nella zona limitrofa alla statua del “Liotru” simbolo di Catania, la carrozza è uscita da una parallela a via Etnea, e non dal portone principale di Palazzo degli Elefanti, come da tradizione.

Le diligenze ottocentesche quest’anno sono state occupate dai tre ragazzi – Emily Fazio (Pestalozzi), Mario Russo (Federico De Roberto) Emma Sammartino (Convitto Cutelli) – che hanno vinto il concorso promosso nelle scuole catanesi per i migliori video realizzati per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata; dai componenti del comitato dei festeggiamenti di Sant’Agata; dal presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e dal segretario generale del Comune di Catania Rossana Manno.

A bordo della Carrozza del Senato era anche prevista la presenza di Angela Isaac, la giovane donna autrice del salvataggio di una persona durante il nubifragio del 21 novembre scorso, ma, come si legge in una nota del Comune di Catania “all’ultimo istante ha dovuto rinunciare per un improvviso impegno familiare”.

Il sindaco, anche quest’anno, non è salito sulla diligenza, ma l’ha seguita a piedi insieme ad altri componenti della sua giunta.

Ecco l’istantanea dell’arrivo della diligenza davanti alla chiesa di San Biagio, dove tradizionalmente termina la sua corsa per segnare simbolicamente il passaggio del testimone del potere politico della città alle autorità religiose, per le sole giornate della festa.

Come notiamo non vi sono stati particolari applausi da parte della folla, se non per i vigili del fuoco; e una singola contestatrice, posizionata in una delle vie laterali alla chiesa di San Biagio, ha urlato frasi quasi incomprensibili, ma cariche di rabbia, all’indirizzo dei politici.

I fochi ro tri della festività in onore di Sant’Agata 2025

Nella serata di giorno 3 si è tenuto, presso Piazza Duomo, il celebre spettacolo pirotecnico che da sempre incanta i cittadini catanesi, lasciandoli con il naso all’insù.

Anche quest’anno la durata è stata circa sul quarto d’ora, e noi di Hashtag Sicilia abbiamo avuto modo di riprenderla dalla terrazza della casa di un’amica proprio sopra la celebre piazza.

La giornata di oggi, martedì 4 febbraio, si è “avviata” con la messa dell’Aurora, celebrata da Monsignor Luigi Renna, e dai botti che hanno accompagnato l’uscita della Santa per il consueto giro Esterno. Delle fasi successive della festa e del rientro in cattedrale vi daremo notizia giorno 6 febbraio.