Una commedia che segna il ritorno della tradizione popolare siciliana portata in scena dalla Compagnia del Sant’Eugenio e da Gino Carista. Lo spettacolo andrà in scena per tre week end, nei giorni di sabato alle ore 21, e la domenica alle ore 17.45 (ad eccezione di sabato 15 febbraio che sarà alle ore 17.30)

- Pubblicità -

Tutto pronto al teatro Sant’Eugenio di Palermo – Direzione artistica Pupella per il prossimo spettacolo in Cartellone che promette risate e divertimento, in scena ‘’L’eredità dello zio canonico’’ da sabato 8 febbraio a domenica 23 febbraio. Torna quindi la tradizione popolare siciliana con, protagonisti sul palco: Gino Carista, Daniela e Lavinia Pupella, Leonardo Campanella, Luciano SergioMaria, Fabiola Arculeo, Massimiliano Sciascia e Valentino Pizzuto. La commedia di A. Russo Giusti, andrà in scena il sabato alle ore 21, e la domenica alle ore 17.45, ad eccezione di sabato 15 febbraio che è in programma per le ore 17.30.

Sinossi de “L’eredità dello zio canonico”

L’eredità milionaria del canonico Favazza è contesa fra i cugini Antonio (Gino Carista) e Maddalena (Lavinia Pupella) e i loro rispettivi coniugi: Nunzia (Daniela Pupella) e Santo (Massimiliano Sciascia). Fra fraintendimenti, liti e minacce, ognuno dei nipoti Favazza è convinto di essere erede universale, soprattutto perché fomentato dall’avidità dei rispettivi coniugi. E poi, c’è anche il notaio (Leonardo Campanella) ad occuparsi di questa eredità contesa ed ambita.

- Pubblicità -

Lo spettacolo racconta fino a quanto si può spingere un animo umano nel suo essere vile, e come tutto possa ruotare intorno al denaro, i protagonisti sono persone povere, e credono ( e sperano) che questa eredità possa essere la soluzione alla loro vita umile. Ma così non sarà, poichè gli affetti nè hanno prezzo nè possono comprarsi.

In questa vicenda emergono comunque dei personaggi positivi, tra questi, il padrone di casa di Antonio, il Cavaliere Amore (Valentino Pizzuto), che aiuta i suoi inquilini venendogli incontro anche con la riscossione dell’affitto, e la figlia di Antonio, Agatina (Fabiola Arculeo), innamorata del cugino di secondo grado Mario Favazza (Luciano SergioMaria), mutilato di guerra, che però è ostacolata dai genitori che si oppongono a questo matrimonio, ma lei, va contro tutti e tutto pur di difendere questo amore. E, a un certo punto, anche dopo un susseguirsi di eventi e cambiamenti, i genitori di Agatina, capiranno che non serve a nulla imporsi, e l’amore vince sempre.