- Pubblicità -

È una solida partnership quella che si è costruita e consolidata tra la CNA di Palermo e il mondo degli acconciatori, nell’ultimo anno c’è stato un incremento del 20% di iscritti. Il grande interesse verso il mondo della CNA è per i tanti servizi offerti: dalla formazione, alle agevolazioni sul credito, l’aggiornamento normativo, passando per i tirocini, Ebas, Sanarti, Mepa e tanto altro. Lunedì 3 febbraio si è tenuto presso la sede dell’Accademia Rossi & Rossi di Ivan Rossi, scelta ormai come sede istituzionale della formazione per acconciatori di CNA, un Open Day sul cambio look della donna, dal titolo “Evolution Hair Method”.

Sono stati circa trenta gli acconciatori che hanno partecipato, tutti attenti e molto interessati ad apprendere le nuove tecniche proposte. Quattro le modelle, su due sono state applicate le extension con un nuovissimo metodo, sulle altre due sono state effettuate due tecniche di schiariture “Power blonde” con le cartine papel para mechas anziché i metodi tradizionali come la stagnola.

- Pubblicità -

“Una sala molto interessata che ha bisogno di continuare su questa strada, ci sono tante persone che perseguono la tradizione ma allo stesso tempo bisogna approfondire il mondo delle schiariture che sono in perenne evoluzione – dice Massimo Bruno, presidente della CNA acconciatori – abbiamo avuto diverse richieste per realizzare dei corsi specifici su questi metodi che speriamo a breve di potere offrire ai nostri associati”. Presente anche Tony Oneto, acconciatore che da più di trent’anni si batte per i diritti della categoria e che ormai è un punto di riferimento all’interno della CNA, è anche arrivato da Milano Pedro Chagas il lover (testimonial) di Papel Para Mechase che ha trovato una calorosa accoglienza da parte degli acconciatori di Palermo.

“La giornata è stata interessante e molto stimolante per tutti gli acconciatori che vogliono offrire il meglio alle proprie clienti – spiega Ivan Rossi, dell’accademia Rossi & Rossi – quello che proponiamo noi è una formazione che ha una programmazione annuale. Oggi abbiamo effettuato un cambio look totale, in base anche all’umore della donna, con lavori tecnici e effetti assecondando il volere di chi ci da fiducia. Sono momenti utili, di confronto. Poi chi vorrà approfondire le varie tecniche potrà farlo, per gli iscritti della CNA organizzeremo degli incontri dedicati. Da parte della CNA c’è grande attenzione al mondo della formazione”.

“La giornata è stata interessante – dice Giovanna Purpura che ha realizzato le extension – abbiamo ricevuto dei feedback molto interessati, il metodo è la tecnica con il micro biadesivo freddo, per un effetto sia liscio che ondulato. Il mondo extension prevede tantissime tecniche oltre a queste mostrate, è necessaria la formazione costante”. A tal proposito sono tanti gli altri appuntamenti organizzati dalla CNA in programma nei prossimi mesi per quanto riguarda l’unione benessere e sanità.