Confcommercio Palermo e il Forum delle Associazioni Socio-Sanitarie Sicilia hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di realizzare attività benefiche in ambito sociale ed imprenditoriale. Confcommercio offrirà gratuitamente un posto all’interno dei propri corsi professionali ai soggetti che verranno segnalati dall’associazione per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro o dell’autoimprenditorialità. A firmare il documento sono stati la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio e il presidente regionale del Forum Giuseppe Sunseri.

“È un altro piccolo contributo che Confcommercio – dice la presidente Patrizia Di Dio – vuole dare a un’associazione che lavora per il sostegno della vita e la salvaguardia della dignità di ogni persona, offrendo assistenza a persone fragili, con disabilità o con difficoltà di inserimento sociale. La nostra attenzione sul sociale, in nome e per conto delle aziende associate, dà valore al fare quotidiano di tanti titolari di aziende familiari che hanno a cuore l’impegno nel sociale. Non vogliamo lasciare indietro nessuno”.

I corsi attualmente in programma sono quelli per panificatori, barman, agenti e rappresentanti di commercio, antincendio e primo soccorso.

“Abbiamo trovato in Confcommercio Palermo grande sensibilità e disponibilità sui temi dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone con fragilità – spiega Giuseppe Sunseri -. Questa collaborazione è un tassello importante per i progetti del Forum che vuole ottenere risultati concreti ed entrare più incisivamente nel sentire comune”.

La Rete del Forum delle Associazioni Socio-Sanitarie, opera in tutta la Sicilia ed ha come finalità la promozione e il sostegno della vita in tutte le sue fasi, dal concepimento al termine naturale, difendendone la dignità e l’indipendenza; l’aiuto per l’inserimento nel mondo del lavoro dei fragili, disabili, immigrati regolari e detenuti, per la loro riabilitazione nella società; la promozione della umanizzazione della medicina e la prevenzione socio-sanitaria attraverso la lotta alle diseguaglianze, sociali e sanitarie. Il Forum, nel rispetto dell’autonomia gestionale di ciascuna associazione, coordina diverse realtà che operano sul territorio e che costituiscono i bracci operativi sia di assistenza sociale e sanitaria che di formazione collettiva e individuale, promuovendone le molteplici iniziative.

Le associazioni legate al Forum sono: Avulss, per l’assistenza ai malati presso ospedali, ambulatori, nelle case di riposo e nei consultori pubblici e privati; Unitalsi, per l’assistenza, sanitaria, tecnica e religiosa ai malati soprattutto nella preparazione e durante i pellegrinaggi; A.I.Pa.S, per la formazione e l’aggiornamento delle persone, sui temi concernenti la pastorale, la cultura e la legislazione sanitaria; Oari, attività di volontariato socio-sanitario con assistenza gratuita di prossimità in ospedali, case di riposo e a domicilio; MPV (Movimento per la vita), attraverso i Centri di aiuto alla vita (CAV) ed i Servizi di aiuto alla vita (SAV) per le necessità delle donne che vivono una gravidanza difficile, con difficoltà familiari, incluse le immigrate con problemi assistenziali sanitari e sociali; AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani) per la formazione continua dei sanitari e che contribuisce materialmente anche ad assistenza ai bisognosi e pazienti fragili; MCL (Movimento Cristiano Lavoratori), che offre solidarietà e volontariato, proteggendo e promuovendo il lavoro; Associazione SERENA a Palermo, rivolta alle donne operate al seno e ai suoi familiari che si occupa anche della educazione sanitaria relativa ai tumori della mammella; Associazione Medici Palermo, che promuove ed organizza manifestazioni di formazione e solidarietà per i giovani; Acos (Associazione Cattolica Operatori Sanitari) impegnata nell’umanizzazione dei servizi e degli ambienti socio-sanitari; Fondazione Banco Farmaceutico per il recupero di farmaci validi e la distribuzione alle strutture assistenziali del terzo settore, oltre allo smaltimento di farmaci scaduti.

Il Forum che ha appena siglato il protocollo d’intesa con Confcommercio Palermo collabora anche con la recente rete di volontariato SaluTiamo a cui aderiscono associazioni pluridisciplinari che operano in Sicilia, avendo le stesse finalità e valori.

