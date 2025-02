- Pubblicità -

LENTINI – Il Lions club di Lentini parteciperà alla raccolta di famaci. Lo ha reso noto la presidente Maria Teresa Raudino, dopo l’incontro con i componenti del consiglio direttivo del club service. Durante lo scorso anno lionistico è stato avviato un accordo tra la Fondazione Banco Farmaceutico e il Multidistretto Italy, coinvolgendo i Lions nella raccolta di farmaci per enti assistenziali.



Il service “Dona un Farmaco”, inserite nell’area salute del Distretto 108YB Lions Sicilia, guidato dal governatore Mario Palmisciano si svolgerà dal 4 al 10 febbraio, nella Farmacia “Inserra” di piazza Duomo a Lentini, i cui titolari hanno aderito alla raccolta.



La raccolta di Farmaci copre tutte le categorie dei prodotti da banco: farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.



“Noi Lion possiamo contribuire in due modi: partecipando come volontari per alcune ore, indossando il gilet giallo – ha detto la presidente del Lions club di Lentini Maria Teresa Raudino – oppure acquistando e donando direttamente farmaci. Non servono competenze sanitarie, ma solo cordialità e spirito di servizio”.