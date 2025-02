Catania, 10 indisponibili in vista di Monopoli: le probabili formazioni

- Pubblicità -

Tante assenze in casa Catania in vista della delicata trasferta di Monopoli. La squadra rossazzurra, infatti, dovrà fare a meno di ben dieci calciatori tra squalifiche e tanti infortuni. Prima convocazione per il neo-arrivato Andrea De Paoli e si rivedono sia Celli che Luperini. Ma vediamo le possibili scelte di Mimmo Toscano in vista della sfida del Veneziani.

I convocati di Mimmo Toscano: ben 10 assenze

In vista della gara con il Monopoli, in programma domani alle ore 15.00 allo stadio “Vito Simone Veneziani” e valevole per la ventiseiesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2024/2025, mister Toscano ha convocato diciotto calciatori.

- Pubblicità -

Di seguito, gli atleti a disposizione:

3 Alessandro Celli

5 Dario Del Fabro

6 Francesco De Rose

7 Francesco Di Tacchio

9 Roberto Inglese

10 Kaleb Joel Jiménez Castillo

11 Andrea De Paoli

12 Damiano Butano

17 Gregorio Luperini

19 Alessandro Raimo

24 Ertijon Gega

33 Armando Anastasio

37 Carmelo Forti

38 Clarence Corallo

44 Davide Guglielmotti

57 Andrea Dini

63 Andrea Allegretto

68 Mario Ierardi

Squalificati: Frisenna, Quaini.

Indisponibili: Bethers, Dalmonte, Di Gennaro, Farroni, Lunetta, Montalto, Stoppa, Sturaro.

Catania, la probabile formazione anti-Monopoli

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Del Fabro, Allegretto; Guglielmotti, De Rose, Di Tacchio, Anastasio; Jimenez, Luperini; Inglese. A disposizione: Butano, Gega, Celli, Raimo, Forti, Corallo, De Paoli. Allenatore: Domenico Toscano