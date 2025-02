- Pubblicità -

“Enti locali: la programmazione, il bilancio 2025-2027 e la gestione dopo le leggi di bilancio 2025 statale e regionale” è il titolo del convegno in programma lunedì 10 febbraio, a partire dalle ore 9.30, nel Centro direzionale Nuovaluce della Città metropolitana di Catania (via Nuovaluce 67/a, Tremestieri Etneo).



L’evento è promosso da Comune di Catania e Città metropolitana, Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Catania (Odcec), Associazione nazionale dei ragionieri degli enti locali (Ardel), Associazione siciliana amministratori enti locali (Asael).



Interverranno il sindaco Enrico Trantino, i rappresentanti delle associazioni e degli enti promotori, l’assessore al Bilancio del Comune di Catania, il ragioniere generale della Città metropolitana; relazionerà Francesco Bruno, presidente onorario Ardel.



Gli argomenti al centro dell’incontro sono: “I recenti principi contabili sulla programmazione”, “La manovra di bilancio 2025” a partire dalle analisi delle norme di riferimento per gli Enti locali, “Le misure finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento: obblighi e sanzioni”.

Dalle 15.30 alle 17.30 è prevista la tavola rotonda “Gli accantonamenti della Missione 20: limiti e criticità”, introdotta dal ragioniere generale del Comune Catania, con gli interventi di Caterina Furnari, Alfina Marino, Gianfilippo Marino, Gaetano Oliva e Giuseppe Sapienza.

